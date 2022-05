El Legislativo y todas las veces en las que se intentaron adquirir productos a sobrecosto

Esta no es la primera vez que surgen cuestionamientos contra el Congreso de la República por la compra de varias computadoras con un presunto sobrecosto. En años anteriores, el Legislativo también habría tratado de hacerse con dichos ítems de manera poco fidedigna o cuestionable.

Computadoras, reproductores de video, frigobares, canastas navideñas, televisores y hasta flores se habrían pretendido adquirir a lo largo de la historia parlamentaria por medio de licitaciones inexistentes o dudosas. Aquí te mostramos un recuento de las adquisiciones o intentos de compra más escandalosos que se realizaron en el Congreso.

Las computadoras de la gestión de María del Carmen Alva

Si bien esta no ha sido la ocasión de compra de computadoras más escandalosa, es la más reciente. El hecho sucedió el último 1 de mayo, luego de que un dominical diera la voz de que el Legislativo había comprado 350 computadoras con un valor de S/ 7.052 cada una, por lo que el costo total ascendió a casi S/ 2 500 000.

En este caso, la primera en manifestarse sobre la adquisición de las computadoras fue María del Carmen Alva, quien se pronunció el 5 de mayo solicitando la intervención de la Contraloría General de la República para que investigue la compra de los equipos y verifique que no exista un sobreprecio pagado.

Las acciones se tomaron por dos flancos. En el caso del Parlamento, la Dirección General de Administración del Congreso solicitó el control concurrente de las Oficinas de Auditoría Interna. Por su lado, la Contraloría tomó acciones preventivas y participó en el proceso de adquisición de las computadoras y emitió un informe de control en el que consideró que no se habían identificado situaciones sospechosas o adversas durante el proceso de adquisición.

Frigobares, flores, reproductores DVD y más computadoras

Durante la gestión de Nelson Shack como titular de la Contraloría de la República, en mayo del 2018, dicha entidad observó la compra que se había generado hacia diversos artículos como televisores y frigobares, además del intento de adquisición de computadoras y flores con precios exorbitantes para el Congreso.

La denuncia surgió cuando se alertó que el Legislativo había gastado S/ 122.461 en 60 televisores de 43 pulgadas y 76 frigobares. El presidente de la Mesa Directiva de esa época, Luis Galarreta, tomó de mala manera el destape y se excusó con que se trataba de una estrategia “mermelera”.

Una vez realizada la investigación de estas compras, el contralor declaró que “no hay evidencias sustentatorias suficientes, de acuerdo a la normatividad vigente, para sustentar por qué se están comprando esos ítems (artículos)” cuando se le consultó sobre los motivos por los que observó el proceso de compra. Posteriormente, Shack anunció que se iniciaría una auditoría al Congreso del periodo 2016-2019.

Durante esa época, también se había presentado la documentación requerida para la compra de siete computadoras y siete lectores de CD/DVD de la marca Apple que tenían un costo de S/ 238.468. Además, se supo también que el Parlamento había destinado S/ 84.000 para la compra de flores; sin embargo, ninguna de estas compras se llegaron a efectuar por la auditoría interpuesta por la Contraloría de la Republica.

Las millonarias computadoras en la gestión de Luz Salgado

Años antes, la figura de compras millonarias de computadoras se había presentado por primera vez. En diciembre del 2016, se realizó la compra de 980 computadoras —sin licitación de por medio— que habrían costado al Estado un total de S/ 5 millones. La investigación realizada por La República mostró incluso que donde debería estar el local de la empresa había una casa. Además, nadie en dicho inmueble conocía al gerente general.

El hecho fue investigado por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que determinó la existencia de una concertación de intereses en la adquisición de las 980 computadoras. Asimismo, la Auditoría Interna del Congreso determinó que, de los 980 ordenadores, solo eran necesarios 260, que estaban destinados para el despacho de los 130 congresistas y el resto para diferentes áreas del Palacio Legislativo.

Por este caso, fueron investigados tanto Luz Salgado como José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso, y José Castro Parragulla, quien era el jefe de la Oficina de Tecnología de Información en esa época, así como otros funcionarios internos del Parlamento.

PUEDES VER: Compra de computadoras en gestión de Salgado fue fraudulenta

La Fiscalía solicitó cinco años de pena privativa para Cevasco y Castro Parragulla. Luz Salgado, por otro lado, fue blindada por el Congreso del periodo 2011 - 2016, ya que la Comisión de Ética, liderada por el fujimorismo en ese momento, archivó la investigación que se abrió en su contra.

Canastas navideñas para todos

A mediados de diciembre del 2016, tomó relevancia el caso de la tentativa de compra sin licitación de canastas navideñas, para congresistas y otros funcionarios del Parlamento, que ascendía a más de S/ 4 millones. Una vez se supo el monto que se iba a gastar, la Contraloría General de la República, en este caso comandada por Edgar Alarcón, inició una investigación del caso.

El oficial mayor del Congreso de esa época, José Cevasco, indicó que la anterior gestión del Congreso no programó el concurso público para la adquisición de estos artículos, por lo que la Mesa Directiva optó por buscar a un referido, que terminó por cobrarles la cuantiosa suma.

En la compra se pretendía adquirir canastas, pavos y tarjetas electrónicas; no obstante la adquisición no se concretó debido a que fue observada a tiempo. En su momento, la Fiscalía solicitó levantar el secreto bancario de los funcionarios relacionados, aunque dicho pedido no prosperó.