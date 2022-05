Betssy Chávez sobre plagio de tesis de Pedro Castillo: “Toda persona tiene derecho a la defensa”

La titular de la cartera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Betssy Chávez, se refirió a las pesquisas que inició el Ministerio Público contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y la primera dama, Lilia Paredes, por el plagio que ambos habrían realizado en su tesis para obtener el grado de magíster. Sobre el tema, Chávez se abstuvo a comentar en profundidad acerca del caso y solo atinó a decir que “son respetuosos” de las investigaciones.

“El día de hoy se abrió una investigación de carácter preliminar a través del Ministerio Público. Nosotros somos respetuosos de lo que vaya a indicar la investigación. No puedo adelantar criterios. No soy fiscal, pero sí ministra y pertenezco al Poder Ejecutivo. Considero que es importante ser respetuosos de la institucionalidad”, comentó.

“Toda persona tiene derecho a la defensa. Si nosotros le damos la carga o responsabilidad a un programa, entonces para qué tenemos un Ministerio Público”, prosiguió con su declaración.

Sobre su tesis

Chávez se refirió también al tema de un supuesto plagio que presentaría su tesis. La ministra defendió su trabajo de investigación al asegurar que ella no ha copiado.

“ Yo no he plagiado. ¿Usted ha revisado mi tesis? Sería bueno que la revise. (...). Esa información que usted está leyendo es falsa. ¿Quién dice? ¿Dos expertos? Yo no sé quiénes son. ¿Tengo que admitir algo que no he revisado?”, enfatizó en diálogo para Canal N.

En marzo de 2022, Panorama difundió una nota periodística en la que se sugiera que la ministra Chávez habría copiado el 49% de su investigación.

En el 2015, Betssy Chávez obtuvo la licenciatura por parte de la Universidad Nacional Jorge Basadre con la tesis titulada “El tratamiento penitenciario y su influencia en la reincidencia y habitualidad de los reos del penal de Pocollay, durante el año 2012″.

Según el reportaje, la tesis tenía al menos 12 hojas copiadas de un informe de las Naciones Unidas que fue publicado en el 2010.

Al momento en que se difundió la información periodística, la hoy ministra de Trabajo restó importancia al hecho al indicar a que los resultados emitidos por Turnitin (servicio de prevención de plagio) “no inhabilitan o merman el valor del trabajo de investigación desplegado; mucho menos convierte a la tesis en ‘plagio’ o ‘copia’”.