Exministro Juan Silva denunciará a Karelim López y pedirá S/ 5 millones de indemnización

El exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas denunciará a la empresaria Karelim López por los presuntos delitos de injuria, calumnia y difamación a raíz de las declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, a la que aseguró que se reunió con el extitular del MTC.

En una carta remitida el 27 de abril, Silva Villegas sostiene que quedó “totalmente estupefacto, sorprendido, asombrado y desconcertado” tras escuchar a la lobbista asegurar que mantuvieron encuentros cuando se desempeñaba como ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Hecho que es totalmente falso porque yo jamás me he reunido con usted como ministro. Reitero, jamás me he reunido con usted, jamás. Tampoco me he reunido con usted como persona natural particular. En concreto: jamás me he reunido con usted ni como funcionario público ni como persona natural”, se lee en la misiva a la que accedió La República.

Ante ello, el extitular de Transportes exhortó a López Arredondo a probar “legal y públicamente”, en un plazo de 72 horas, “los indicios, elementos de convicción o pruebas que acrediten sus versiones respecto a las supuestas reuniones”.

“De no exhibirme, en el plazo concedido, todos los indicios, elementos de convicción o pruebas respecto a los hechos falsos que viene indicando sobre mi persona (…) y, al estar lesionando mi honor y buena reputación (…), interpondré una querella ante el Poder Judicial por injuria, calumnia y difamación, exigiendo una indemnización por un monto no menor a los 5 millones de soles”, reza el texto.