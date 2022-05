Edward Málaga: “Este Congreso ha fracasado en su rol opositor”

La Comisión de Educación del Congreso, presidida por Esdras Medina (Renovación Popular), consiguió, en tan solo una semana, traerse a bajo la reforma universitaria y terminar con la educación sexual integral.

Edward Málaga sostuvo que su colega ha logrado este consenso con impacto negativo gracias a que pertenece a una agrupación política con una representación medianamente grande en el Parlamento y, además, dirige una comisión que puede darle ciertas prerrogativas para impulsar a algunos proyectos.

El parlamentario del Partido Morado recordó que el partido de Rafael López Aliaga, durante la campaña electoral, tuvo declaraciones bastante controversiales. Por ejemplo, que un terremoto podría ser “un castigo divino” por impartir educación sexual.

PUEDES VER: Exigen al presidente Pedro Castillo defender la Sunedu como lo prometió

“Se remonta a las elecciones, a nuestra incapacidad como electores para definir qué tipo de representantes queremos, porque no nos damos cuenta que muchos de ellos van a tener posición de dominio en comisiones determinantes. Estamos en un proceso retrógrado, conservador”, lamentó.

Por otro lado, Málaga se refirió al proyecto de ley que elimina la educación sexual integral de la currícula escolar. De acuerdo a su análisis, esta norma “está de espaldas a la realidad”.

Agregó que el Perú tiene una alta tasa de agresiones sexuales, por lo que es indispensable una enseñanza integral sexual y con enfoque de género. Aunque consideró que es ideal que los padres opinen sobre la educación que reciben sus hijos, aclaró que esto introduce una suerte de censura.

“Debe ser evaluado por especialistas, no por los padres de familia. Claro, ellos pueden tener una opinión, pero no un derecho de veto (...) Me parece el colmo del fanatismo escuchar como se demoniza en el Parlamento, por ejemplo, la masturbación femenina, allí estás introduciendo un elemento de discriminación, de prejuicio y no es más que el reflejo de lo conservadora que es nuestra sociedad”, precisó.

Según el parlamentario, en estos dos días, se ha demostrado que el Legislativo ha priorizado los intereses particulares y ha dejado de lado su rol fiscalizador y de contrapeso político.

“Este Congreso ha fracasado en su rol opositor, ha debido tener un carácter opositor e integrador”, explicó.

Por último, René Gastelumendi cuestionó a Málaga por qué el Congreso no ha interpuesto una moción de vacancia por incapacidad moral contra Pedro Castillo luego de conocerse el presunto plagio de la tesis de maestría de la paraje presidencial.

El legislador morado sostuvo que el tema no está zanjado. Sin embargo, aclaró que muchos colegas podrían tener “rabo de paja”, por lo que no estarían a favor de abrir un debate que podría afectarles a ellos mismos.

Si Pedro Castillo no renuncia, según su criterio, hay dos caminos. El primero sería proponer una acusación constitucional, el segundo una vacancia.

“Estoy de acuerdo, el caso de plagio del señor presidente es sumamente grave, es un delito plagiar y, en cualquier otro lugar, un presidente con un poquito más de decencia y dignidad habría renunciado sin llegar al debate”, aseguró.