Silvia Barrera conocería paradero de prófugo exsecretario presidencial Bruno Pacheco

Un nuevo personaje aparece en la escena que involucra al exhombre de confianza de Pedro Castillo, Bruno Pacheco. Se trataría de la exalcaldesa de Villa María del Triunfo (VMT) Silvia Barrera Vásquez. La exautoridad edil cumpliría la función de intermediaria entre el prófugo exfuncionario y su equipo de defensa legal .

Según el semanario de César Hildebrant, el Ministerio Público tendría la información de que Barrera Vásquez sería amiga cercana de Pacheco a quien conoció durante los últimos comicios generales.

Asimismo, la casa de Silvia Barrera, ubicado en la zona residencial de La Planicie, La Molina, habría sido el lugar donde el exsecretario de Palacio se habría comunicado con su abogados vía videollamada cuando ya se encontraba prófugo de la justicia. No obstante, la exalcaldesa de VMT negó aquello para Hildebrandt en sus trece.

“ No sé por qué me involucran. Vierten información sin pruebas. Ya me hicieron mucho daño. Basta ”, respondió mediante una aplicación de mensajería al mencionado medio.

Respuesta de William Castillo

El semanario se contactó con la exdefensa legal de Bruno Pacheco hasta el 18 de abril, William Paco Castillo, quien afirmó para el medio que sí se había reunido en las instalaciones del distrito de La Molina a altas horas de la noche.

Supuestamente, Castillo habría visitado la residencia de Barrera Vásquez unas 10 veces para comunicarse con su entonces patrocinado. Señaló que llegaba al domicilio al promediar a las 11 u 11.30 p. m. Ese era el momento en el que la exburgomaestre realizaba la conexión entre el letrado y el exhombre de confianza de Pedro Castillo.

El abogado también afirmó que la hermana y el cuñado de Bruno Pacheco habrían estado en la residencia de La Molina. Se trataría de Mercedes Violeta Pacheco Castillo y César Augusto Palma Valle.

Además, agregó que una vez que culminó su relación laboral con Pacheco, siguió comunicándose unas seis veces más con él. No obstante, recalcó que no se reunieron de manera presencial.

Mercedes Pacheco y César Palma

Cuando se encontraron los 20 mil dólares en el baño del despacho de Bruno Pacheco , este sostuvo que ese monto en efectivo era producto de su sueldo como secretario de Palacio de Gobierno. Sin embargo, luego cambió su discurso por otro en el cual involucraba a sus familiares. En su nueva versión, eran su hermana y cuñado quienes le habrían entregado el dinero por un presunto “préstamo”.

En la comunicación que tuvo la revista con César Palma, este último desmintió la versión de William Castillo. Aseguró que ni él ni su esposa conocen el paradero de Bruno Pacheco y que no han ido a la casa de Silvia Barrera. Palma agregó que le enviará una carta notarial al exasesor legal del exsecretario.

“Es totalmente falso. Nosotros no conocemos la casa de la señora Silvia (Barrera) y, por el momento que vive mi cuñado, nosotros no tenemos comunicación con él. Usted no sabe cómo está la familia, los hermanos. Están en un estado de estrés porque mi cuñado padece de ciertas enfermedades y ellos están desesperados ”, manifestó Palma para el semanario Hildebrandt en sus trece.

El medio intentó comunicarse con la hermana de Pacheco, Mercedes, pero no obtuvo respuesta alguna.

Silvia Barrera, Bruno Pacheco y la Sunat

La exautoridad edil de VMT es investigada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El superintendente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), Luis Enrique Vera, fue objeto de presiones por parte de la mano derecha del presidente Pedro Castillo para favorecer a empresas y a su allegados. Se conoce que fueron tres solicitudes que Pacheco le realizó al jefe de la Sunat.

Silvia Barrera habría coordinado las presiones de Pacheco Castillo en la Sunat para beneficiar a la empresa Deltron en una deuda existente con la institución. Además, visitó en nueve ocasiones las oficinas de Secretaría y Subsecretaría de Palacio, y llegó a mantenerse en el interior de la sede por hasta nueve horas, bordeando la medianoche.

El semanario informa que Giuliana Quiñonez Sáenz, actual abogada de Bruno Pacheco, conoce a Silvia Barrera. Sin embargo, negó que ella haya asistido a la residencia de La Planicie para comunicarse con su cliente.

En noviembre de 2021, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y a la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) que realicen actividades de videovigilancia para que puedan dar con el paradero de Bruno Pacheco, aunque estas medidas no tuvieron éxito.

Reaparición de Bruno Pacheco

El 3 de mayo, el exhombre de confianza de Pedro Castillo se presentó de manera virtual en la audiencia que evaluó su apelación de 36 meses de prisión preventiva en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, Bruno Pacheco Castillo se declaró inocente de los hechos.