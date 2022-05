¿Perú Libre se divide? Bancada oficialista no votó en bloque sobre ley que limita a la Sunedu

El último miércoles 4 de mayo, cuando el Congreso de la República aprobó los proyectos de ley 697, 862 y 908, que tienen como objetivo quitarle la independencia a la Sunedu y restituir el poder a los rectores de la universidades con la recomposición de un nuevo consejo directivo, la bancada de Perú Libre no votó en bloque. De los 37 congresistas oficialistas, cinco de ellos, se opusieron a las iniciativas, lo que evidenciaría una división en lineamientos políticos.

Se trata de los parlamentarios José María Balcazar Zelada, Flavio Cruz Mamani, Alex Flores Ramírez, Jorge Maticorena Mendoza y Silvana Robles Araujo, quienes cuestionaron y se opusieron al voto de la mayoría de su bancada.

La República dialogó con Alex Flores y Silvana Robles, ambos de Perú Libre, a fin de saber si en el interior del grupo existían discrepancias por el rechazo a los proyectos que promueven modificaciones en el consejo directivo de la Sunedu (dos representantes de universidades públicas y uno de universidades privadas, fuera de representantes de Concytec, Sineace, Minedu y del Colegio de Decanos de los colegios profesionales).

Desconcierto

Alex Flores fue uno de los legisladores que se mostraron sorprendidos con la posición de sus colegas (votos a favor), pues recordó que durante campaña electoral el partido de Perú Libre se comprometió a reforzar la educación universitaria de la mano con la Sunedu.

“Estoy sorprendido con el voto de mis colegas, pues existe una mala interpretación de los proyectos de ley que fueron aprobados. No es que con la autonomía de las universidades habrá una educación de calidad, más bien crecerá la informalidad. La Sunedu es la entidad que promueve una educación para el futuro; por eso, mi voto ha sido en contra de los proyectos”, dijo el parlamentario Flores, quien también señaló que el presidente Pedro Castillo puede observar el proyecto aprobado por el Legislativo .

El legislador indicó que pidió una reunión con todos los integrantes de Perú Libre para debatir la posición de la bancada con respecto a los proyectos; sin embargo, la solicitud no fue tomada en cuenta por las diferentes actividades en el Congreso.

“Convoqué a una reunión con todos los integrantes de la bancada, pero no recibí respuesta. Esto pudo haber pasado factura porque hasta ahora no entiendo el voto de los congresistas de Perú Libre. Reitero que pudo haber sido una mala interpretación de las leyes discutidas. Es la única manera de entender por qué votaron a favor de una medida que no beneficia en nada la educación del país”, detalló Flores a este medio.

Discrepancias

Silvana Robles, en declaraciones para La República, señaló que no es la primera vez que vota distinto a la mayoría de integrantes de la bancada. Según explicó, “cada uno tiene la libertad de votar a favor o en contra de un determinado proyecto”.

“No es la primera vez que voto en contra. He votado distinto a mi bancada en varias oportunidades. Principio político practicado dentro de Perú Libre, y siempre se ha respetado ello. Existe un voto de consciencia; es decir, cada miembro tiene la libertad para que tome una decisión con respecto al proyecto”, expuso.

Robles resaltó que sí existen discrepancias en el oficialismo, pero con el denominado bloque magisterial, que actúa como una bancada aparte dentro de Perú Libre.

“Discrepancias siempre ha habido, pero desde el bloque magisterial, que actúan como una bancada aparte dentro de la propia bancada de Perú Libre. Cuando hay reuniones, no acuden. Tengo que dejar en claro que los congresistas que nos hemos opuesto a la contrarreforma en la educación no son del mencionado bloque”, sentenció.