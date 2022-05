Oscar Zea puso como jefe de Sierra Exportadora a ingeniero geofísico

El ministro de Desarrollo Agrario, Oscar Zea, mediante Resolución Suprema N°009-2022-Minagri, designó a Carlos Wilson Talavera Flores, como director ejecutivo de Sierra Exportadora. Talavera es ingeniero geofísico egresado de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), pero se hizo más conocido por promover campañas electorales. Apoyó activamente al excandidato al Congreso por el partido de Pedro Pablo Kuczynski, Mauricio Rodríguez.

Talavera, posteriormente fue promotor de la campaña del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya.

Las bases de Perú Libre en Puno se mostraron en contra de la reciente designación que realizó Oscar Zea . La cuestionada designación se da en medio de pedidos de gremios agrarios de que los cargos de importancia, sean ocupados por profesionales de la rama.

“No estamos en contra de un geofísico como tal, pero lo correcto es que sea un ingeniero agrícola, u otro similar”, dijo José Vilca, dirigente de la base de San Antonio de Putina.

Por su parte, Marino Flores Gonzales, coordinador nacional de los gremios agrarios y ronderos del Perú dijo que Oscar Zea, con las designaciones que viene realizando está destruyendo el agro en el país.

“Poner a un ingeniero geofísico no tiene sentido. Seguro es buen profesional en su rama. Pero no es entendido en el sector agrícola. El señor Oscar Zea, está destruyendo el agro. Hay denuncias de corrupción. Hemos pedido al presidente Pedro Castillo que Zea salga del cargo y se retire a los funcionarios que designe. Si no lo hace vamos a paralizar el país. Se está cometiendo muchos errores”, dijo el dirigente.