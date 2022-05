Lucas Ghersi: “Para desactivar esta crisis que tenemos, el adelanto de elecciones sí es una opción”

El abogado constitucionalista Lucas Ghersi explica en esta entrevista por qué son necesarias reformas puntuales en la Constitución, pero no cambiarla en su totalidad. Además, dice que si la amenaza al Estado de derecho crece mediante la Constituyente, en medio de esta crisis, está dispuesto a respaldar un adelanto de elecciones.

Dejó entrever en sus declaraciones en Canal N que está a favor de un cambio de la Constitución.

No, yo no dije eso. Yo estoy a favor de que haya cambios constitucionales, pero no estoy a favor de que haya un cambio de la Constitución. Creo que hay muchas cosas que reformar en la Constitución, pero las reformas tienen que ser reformas parciales. La asamblea constituyente es el poder absoluto, suspende la separación de poderes. En cambio, en las reformas de la Constitución, ahí sí podemos debatir democráticamente si estamos a favor o en contra y discutirlo por las vías correspondientes.

Las encuestas dicen que la ciudadanía es conservadora. ¿Usted tiene temor de que esa asamblea tenga una mayoría de izquierda?

Yo no estoy acá para hacer predicciones electorales, pero la elección que se está planteando para la asamblea constituyente no es una elección que respete, para mí, parámetros democráticos. No se está considerando la elección de un peruano, un voto, sino circunscripciones sobre la base étnica que son sumamente cuestionadas. Y se está considerando además una supuesta circunscripción de independientes, donde no sabemos cómo se va a materializar.

Es probable que el proyecto de ley de asamblea constituyente sea rechazado en el Congreso.

Es correcto eso.

¿Pero no cree que esto tendría mayor legitimidad si la ciudadanía dice que no? Porque casi todas las encuestas dicen que la ciudadanía no quiere una asamblea constituyente.

Creo que no es tan cierto. Usted puede revisar las encuestas y estas le preguntan a la gente si la asamblea constituyente es prioridad. Pero eso es muy distinto de preguntarle a la gente si está a favor o en contra. La libertad no se puede someter a referéndum. Si la mayoría dice que sí y se le da a la asamblea constituyente el poder absoluto, esta puede hacer cualquier cosas sin control. A lo que voy es que para hacer una constituyente tú requieres un consenso total y un momento constituyente, un país que sale de una dictadura o una guerra.

¿Pero un momento constituyente no es un país con crisis económica y que arde en conflictos sociales?

Ese no es un momento constituyente de ninguna manera. Porque aquí es claro que se quiere utilizar la constituyente como partido para crear un régimen autoritario y quieren instrumentalizar esta asamblea para establecer una dictadura. Las asambleas no sirven para resolver problemas coyunturales, son muy muy específicos en la historia. No es una ligereza.

En 1992 ¿era un momento constituyente para que Alberto Fujimori cambie la carta magna?

No, desde mi punto de vista, no. Pero es otra época.

Usted ha dicho que la Constitución del 79 es mejor en temas de estabilidad política y la del 93 en su sistema económico.

Esa es mi opinión.

¿Cuál tendría que ser la primera reforma para que la Constitución del 93 tenga estabilidad política?

Yo creo que hay varios campos. La Constitución del 93 es una que fortalece mucho al presidente frente al Congreso. En el Perú lo que se debe hacer es que el Congreso sea renovado por tercios y de esa manera, si un presidente está trabajando mal, el pueblo le quita la mayoría parlamentaria y fortalece la oposición para que ese presidente pueda ser vacado. En cambio, si el presidente lo está haciendo bien, el pueblo castiga a la oposición e incrementa la mayoría parlamentaria del presidente.

En la actualidad ¿le parece que el Congreso tiene menos poder que el Poder Ejecutivo?

Así es, mucho menos. Porque el Ejecutivo nombra a los funcionarios y maneja el presupuesto. Toma decisiones sobre las Fuerzas Armadas. En la práctica, quien legisla no es el Congreso, sino el Ejecutivo. El Congreso aprueba leyes que pueden ser muy generales y es el Ejecutivo el que le otorga contenido a través de los reglamentos.

El Congreso aprobó el año pasado una ley interpretativa de la cuestión de confianza.

Esa es una reforma del Reglamento del Congreso que dice que no se puede plantear cuestión de confianza sobre asuntos de exclusiva potestad del Congreso. Y no es sobre cualquier proyecto de ley, sino sobre los de reforma constitucional o cuestiones como la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Pero sobre un proyecto de ley normal el presidente sí podría plantear cuestión de confianza.

¿El Ejecutivo no podría plantear cuestión de confianza por este proyecto de ley de asamblea constituyente?

No, hoy en día no, como consecuencia de esta reforma.

¿Es una causal de vacancia que al presidente Pedro Castillo le hayan descubierto que plagió en su tesis de maestría?

Potencialmente, sí. Al presidente le tenemos que exigir un estándar moral más alto del que exigimos a las personas comunes, porque el presidente personifica la nación. Entonces, si es que hubo plagio, es causal de despido en cualquier trabajo, para el presidente más aún.

¿Está a favor o en contra del proyecto de adelanto de elecciones?

Creo que cuando las autoridades son electas, es peligroso estar recortando mandatos. Es una iniciativa que no me gusta, en principio, pero yo siento que la amenaza al Estado de derecho es tan grande, porque tenemos un Gobierno tan obsesionado con la asamblea constituyente y promoviendo el cierre del Congreso. Creo que la situación de riesgo en la democracia es tan grande que esta alternativa sí la podríamos considerar.

Entre asamblea constituyente y adelantar las elecciones, ¿elegiría lo segundo?

La asamblea constituyente es un ticket sin escala a una dictadura. Si se hace una asamblea constituyente, yo te aseguro que van a pasar más de diez años para que Perú Libre salga del poder. Entonces, para desactivar esta crisis que tenemos, el adelanto de elecciones sí es una opción. No es mi opción favorita, pero es una opción a la que estoy abierto de poder apoyarla.