Jorge Pérez: Los problemas entre el Ejecutivo y Legislativo no benefician a los peruanos

Desde que se conoció quién sería el nuevo presidente del Perú, se generaron una serie de discrepancias entre los partidos políticos que luego, con la asunción al mando de Pedro Castillo Terrones, se trasladaron al Congreso y Palacio de Gobierno. Con el pasar de los meses, estos roces entre ambos poderes del Estado se han agudizado, a tal punto que ahora alimentan la crisis social.

Para el excongresista lambayecano Jorge Pérez Flores, los desencuentros que hoy se han transformado en interpelaciones y censura de ministros no benefician a la población, quienes reclaman por atención a los verdaderos problemas. Indicó que esta situación solo ocasiona la “desintegración” de la clase política y el desprestigio de las organizaciones y sus representantes.

“Los problemas entre el Ejecutivo y Legislativo no benefician a la población. Se pone en el día a día temas como la reforma de la Constitución y las modificatorias a leyes, como la de elecciones, cuando no son prioritarios y solo demuestran los verdaderos objetivos de sus promotores. Me preocupa porque estamos camino a la desintegración de la clase política”, declaró a La República.

Pese a este escenario, Pérez Flores sostuvo que el “que se vayan todos”, que se ha convertido en una frase recurrente, y la eventual convocatoria a nuevas elecciones no son la solución. El otrora parlamentario argumentó que con ello se “destruye la legitimidad del Congreso y de la Presidencia”. Asimismo, enfatizó que detrás de esta iniciativa existen “intereses de los grupos de poder”.

Pérez Flores fue parte del Congreso que se eligió tras la disolución del Parlamento por parte de Martín Vizcarra. Foto: Clinton Medina/La República.

Finalmente, el también médico señaló que el cierre del Congreso no garantiza que el próximo Parlamento sea mejor que el saliente. Al respecto, enfatizó que el clamor ciudadano debe apuntar a hacer reflexionar a los partidos políticos para que entiendan que sobre la mesa deben estar las necesidades más urgentes de los peruanos, para que sean atendidas por ambas instituciones.