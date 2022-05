Ejecutivo evaluará una posible observación a ley que debilita la Sunedu

El ministro de Justicia, Félix Chero, manifestó ante la prensa que el Gobierno tiene un plan educativo ya trazado que se vería afectado por la ley recientemente aprobada desde el Congreso que recompone el consejo directivo de la Sunedu.

En ese sentido, el titular del Minjus reveló que el Ejecutivo estaría evaluando hacer observaciones a la mencionada ley que debilitaría las funciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

“Lo evaluaremos. Entenderá que esto ha sido aprobado el día de ayer, lo estamos evaluando ”, expresó ante cámaras este jueves 5 de mayo.

Por otro lado, el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, precisó que todavía no se podría decir que se observará el proyecto de ley, ya que no lo han leído en su totalidad. Sin embargo, enfatizó en que el desempeño de la Asamblea Nacional de Rectores no fue bueno, “lo hizo muy mal”, cuando estuvo vigente.

“No podría decir nada al respecto, mientras no lea el texto de la ley. Creo que eso no ha sido publicado. Tendría que leer el texto (...). Yo conozco cómo funcionó la Asamblea de Rectores, lo hizo muy mal, pero tenemos que revisar el texto de la ley”, declaró en Canal N.

Se aprobó ley que debilita la Sunedu

El Pleno del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que busca recomponer el Consejo Directivo de la Sunedu. La norma fue aprobada en segunda votación con 69 votos a favor, 39 en contra y cinco abstenciones .

La iniciativa fue impulsada por la Comisión de Educación, presidida por el legislador Esdras Medina, y recibió el respaldo de las bancadas de Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular.

Antes de su aprobación, algunos legisladores presentaron cuestiones previas con la finalidad de que el texto regrese a la Comisión de Educación. Los intentos fueron fallidos y al final se procedió con la votación ante la representación nacional.