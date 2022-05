Diego Bazán sobre plagio en tesis de Pedro Castillo: “Esto habría sido causal de renuncia o vacancia”

El parlamentario de Avanza País Diego Bazán se refirió al plagio que realizó el jefe de Estado, Pedro Castillo, junto con la primera dama, Lilia Paredes, en su tesis para obtener el grado de magíster. Indicó que esta denuncia periodística habría sido causal de una “ renuncia o vacancia ”.

“Ya estamos acostumbrados a este tipo de denuncias contra el presidente de la República. En una democracia desarrollada y en un país más desarrollado, esto no hubiera sido tolerado. Esto habría sido causal de una renuncia o vacancia ”, afirmó el legislador.

Bazán señaló que es importante que el Ministerio Público realice las investigaciones pertinentes ante un hecho “vergonzoso”.

PUEDES VER: Fiscal que investigará a Pedro Castillo por plagio en tesis también tiene maestría en la UCV

“El Ministerio Público ha dado un vuelco en sus acciones. Era importante que se investigue sobre este hecho vergonzoso. Ellos tiene las herramientas necesarias para hacerlo”, enfatizó en diálogo con Canal N.

El congresista de Avanza País agregó que los miembros del Palacio Legislativo se están “mal acostumbrando” a que las denuncias contra el presidente Pedro Castillo sean frecuentes.

“Desde el Congreso nos estamos mal acostumbrando a que este tipo de situaciones sean recurrentes. Me preocupa de sobremanera de que no solo sea el tema del plagio, sino que dentro de la propia tesis está firmado por personas que no existen”, advirtió Bazán.

PUEDES VER: Resultados sobre presunto plagio de tesis de Pedro Castillo y Lilia Paredes se sabrán en 15 días

“Es lamentable que hasta ahora mis colegas parlamentarios no asuman esa responsabilidad de estar a un paso adelante. Estamos prácticamente dormidos en el Congreso ante estas situaciones que a diario siguen denunciando”, indicó.

En relación a la responsabilidad del plagio en el trabajo de investigación realizado por la pareja presidencial, el congresista aseguró que esta recae en el mandatario de la República.

“La responsabilidad de la universidad es en parte, pero la real responsabilidad es del presidente de la República. Esto se tiene que someter a la evaluación de la propia universidad, de la Fiscalía y el Ministerio Público, quienes tienen que determinar”, dijo.