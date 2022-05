Cusco: alcalde de Machupicchu se pronuncia tras ser acusado de violación

Luego de haber sido denunciado por una joven debido a un presunto abuso sexual, el alcalde del distrito de Machupicchu, en la región Cusco, Darwin Baca, salió a defenderse y calificó la acusación como una “calumnia” y manifestó que está dispuesto a presentar todas las pruebas ante el Ministerio Público para que se aclare dicha situación tan delicada.

Aunque Baca no quiso dar mayores detalles al respecto, adelantó que conoce muy bien a su denunciante e incluso refirió que mucho antes estuvieron saliendo para conocerse debido a que él es una persona que no tiene compromisos. “Sí conozco a la señorita y no voy a dar mayores detalles por respeto hacia ella”, dijo el edil.

Asimismo, la autoridad señaló que él jamás ha tenido una denuncia de ese tipo y las anteriores de otra índole se han ido archivando.

Manifestó estar seguro de que este caso también se esclarecerá en el Ministerio Público. Señaló además que ya fue citado por la Fiscalía para que pueda rendir su manifestación.