Anderson a favor de la ley que permite retiro de hasta 4 UIT: “Las AFP son indefendibles”

Carlos Anderson, congresista de la República no agrupado, defendió la aprobación de la ley que permite el retiro de hasta S/ 18.400 (4 UIT) de las cuentas en las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Dicha autógrafa fue aprobada el miércoles 4 de mayo en el Pleno del Congreso con 107 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones

No obstante, algunos parlamentarios no se encuentran de acuerdo con esta medida, como el congresista de Avanza País Alejandro Cavero, quien señaló que la normativa no fue elaborada pensando en los electores. Al ser consultado por esto, Carlos Anderson cuestionó la postura de su colega congresista.

“Lo que pasa es que vive una realidad muy distinta (Cavero). Su entorno es muy distinto. Él no conoce que hay una clase media que se ha empobrecido (…). Nunca ha tenido una actitud crítica de un sistema que está organizado de una forma realmente perversa”, aseveró Anderson.

Asimismo, precisó que la estructura de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) no son funcionales. “Yo tengo años criticando este sistema previsional porque conozco los sistemas provisionales en el mundo y no funcionan. No están organizados como el sistema de AFP en el Perú”.

Por otro lado, precisó que, durante la pandemia por la COVID-19, estas compañías se han enriquecido. “En plena pandemia 2020 y 2021, estas cuatro AFP han tenido ganancias de más de 1.500 millones de soles sin poner un solo sol de su capital en riesgo”. En esa línea, indicó que “las AFP son indefendibles (…). Estoy seguro de que ustedes tienen familiares que han trabajado durante 10 o 15 años, han contribuido a sus AFP y después pierden el trabajo formal, y después de los 40 años pregúnteles si es fácil volver al sistema formal”.

Finalmente, aseveró que le comunicó a estas empresas que debían reformarse por sí solas pero no lo hicieron. “Deberían haberse autorreformado, pero, como no lo han hecho, hay que darles un electroshock”, indicó.