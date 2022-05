Tesis de Pedro Castillo: presidente niega plagio, UCV investigará y Congreso anuncia citación

Luego de que se determinara que la tesis del presidente Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes contenía un 54% de contenido plagiado e incluso se dejara entrever de que la pareja presidencial habría incurrido en un presunto fraude académico, tras verificarse que dos de los tres especialistas que revisaron su herramienta de investigación no existían ni estaban correctamente identificados, diferentes organismos se han pronunciado para tomar cartas en el asunto.

El Poder Legislativo es una de las principales entidades que ha cuestionado la noticia, al menos dos congresistas han anunciado que iniciarán investigaciones sobre el caso. Además, la universidad que le brindó el título de magíster tanto al presidente como a su esposa también se pronunció. Y por último las mismas declaraciones del mandatario sobre la noticia. A continuación un recuento.

El Congreso investigará el posible caso de fraude

Hasta la fecha se han escuchado las declaraciones de dos congresistas de diversas bancadas. Norma Yarrow de Avanza País y Esdras Medina de Renovación Popular han revelado a diferentes medios que están ejerciendo acciones para corroborar la información brindada por el reportaje emitido.

Norma Yarrow, por su parte, se pronunció el pasado martes 3 de mayo, indicando que había enviado cartas tanto a la Fiscalia de la Nación como a la Universidad César Vallejo para que se esclarezca el tema. La congresista mostró su preocupación hacia las recientes denuncias de plagio tanto de ministros como del mismo presidente.

“Me preocupa, porque también tenemos que preguntarnos: ¿qué pasó con la tesis del ministro de Educación? También plagió; ¿qué pasó con la tesis de la ministra de Trabajo? También plagio; y hoy la del presidente”, indicó el pasado martes 03 de mayo en una entrevista para RPP.

Esdras Medina, en cambio, reveló el pasado martes que, desde su posición como presidente de la Comisión de Educación del Congreso, abrirá una investigación contra el presidente por la noticia.

“Sí, vamos a hacer la investigación y lo más antes posible les daremos a conocer los avances de la Comsión de Educación. (...) Tenemos que llegar a la verdad para dar el ejemplo a nuestra niñez y juventud, no puede ser que se esté llegando a esos extremos para obtener un título profesional o un título de un grado”, declaró el congresista durante la entrevista que sostuvo en el mismo medio que Yarrow.

Además, cuando se le cosultó a Medina sobre la posibilidad de que se admita la posición de incapacidad moral ante los hechos del presidente, el congresista respondió que “Sí se configuraría (la figura de incapacidad moral), porque es algo inmoral, (...) no creo que ellos no hayan sabido que no existen esos dos jurados”.

Pedro Castillo y su pronunciamiento tardío

Dos días después de que surgiera la polémica sobre su tesis de maestría, el presidente Pedro Castillo emitió un comunicado en el que rechazaba los resultados de la investigación. Además, el mandatario calificó de “malintencionadas” las imputaciones que se hicieron durante la emisión del dominical Panorama, medio que difundió la noticia.

Asimismo, desmintió haber cometido cualquier acto irregular y declaró que “el trabajo de tesis fue validado con los estándares de calidad educativa respectivos”. Castillo también indicó que la tesis presentada por el programa no era legítimo , por carecer de registro o sello que confirme su oficialidad.

El presidente indicó que el destape le recordaba al contenido emitido en los años 90 y dejó entrever que la investigación estaba elaborada con un interés político de deslegitimarlo.

La Universidad César Vallejo reevaluará la investigación

El cuestionado trabajo de investigación fue validado por la Universidad César Vallejo en el 2010, sin embargo, luego de la ola de críticas hacia, no solo la originalidad de la tesis sino al estándar de calidad manejado por la entidad educativa, al aceptar un instrumento de investigación acreditado por dos especialistas inexistentes. Por ello, la misma entidad se pronunció el pasado 3 de mayo.