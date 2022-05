El bloque pro reforma universitaria considera “un retroceso” el PL que debilita a la Sunedu

En contra. El bloque parlamentario pro reforma universitaria se pronunció por la reciente decisión del Congreso de aprobar el proyecto de ley que recompone el Consejo Directivo de Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) luego de que este fuera aprobado en segunda votación en el Pleno.

Flor Pablo, congresista del Partido Morado e integrante del mencionado bloque, refirió que van a “exhortar” al presidente Pedro castillo para que observe la ley.

“Estamos decididos a seguir usando los mecanismos que tenemos para evitar este retroceso. Uno de ellos es exhortar al presidente de la República a que observe la ley y lo otro es avanzar hacia la declaratoria de una acción de inconstitucionalidad, donde necesitamos 33 congresistas, de los cuales tenemos en el bloque”, enfatizó la parlamentaria a la prensa en los exteriores del Palacio Legislativo.

Asimismo, manifestó que es “un día triste” para la educación superior peruana, ya que se necesita universidades de calidad. En esta misma línea, destacó que Sunedu tiene varias cosas por mejorar.

“Hoy es un día triste y lamentable para la educación universitaria de nuestro país. Los que estamos aquí estamos convencidos de que la única forma de salvar a nuestra patria es asegurando una educación de calidad de todos nuestros niños y niñas adolescentes y jóvenes. Necesitamos universidades de calidad. Sunedu es una pieza fundamental para esa reforma y que tiene muchas mejoras que hacerse, pero no es trayéndose abajo la composición de este organismo independiente”, prosiguió con su discurso Pablo Medina.

A su turno, el legislador Carlos Anderson, quien también integra este bloque, agregó que el resultado de las votaciones va a generar un retroceso en los futuros profesionales del país.

“Desafortunadamente, el voto mayoritario del Congreso ha sido para tirar atrás la manecilla del reloj y volver a un pasado que nos trajo universidades que han producido profesionales que desafortunadamente no están en la capacidad de competir en una economía del siglo XXI” , sentenció el político.

Durante sus declaraciones a la prensa, Anderson indicó que países africanos nos ganan en competencias internacionales. Resaltó que no se puede retroceder en el ámbito educativo y que el bloque pro reforma universitaria luchará contra la ley aprobada.

“La realidad del país exige que los chicos tengan realmente oportunidades de tener universidades que les aseguren mínimos de calidad. En competencia internacional, países del África nos ganan. Entonces no podemos volver a lo que ya fracasó. La organización ha cometido errores, pero volver al pasado es algo que no se merecen nuestros chicos y vamos a luchar en contra de eso”, aseveró Carlos Anderson.

La congresista Ruth Luque de Perú Libre también se pronunció sobre el tema. Luque señaló que la decisión del Congreso de la República es “vergonzosa”.

“La votación es absolutamente vergonzosa. S on 68 votos que no representa el sentir mayoritario de lo que quieren nuestros jóvenes. Ellos quieren calidad universitaria, mejora de la educación superior y eso es lo que no reflejado la votación. Es lamentable que hoy se haya dado una contrarreforma educativa, puntualizó.

Decisión del Congreso

Con 68 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones, se aprobó la ley que debilita a la Sunedu. El Congreso aprobó en segunda votación el proyecto de ley que recompone el Consejo Directivo de la Sunedu este 4 de mayo.

Las bancadas que promovieron la implementación de la norma fueron Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular.