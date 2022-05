Aníbal Torres sobre Sunedu: “Estoy a favor de la reforma universitaria, pero nada es perfecto”

El titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se refirió al proyecto de ley aprobado en el Pleno del Congreso para la autonomía universitaria y que recompone el consejo directivo de Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Al respecto, mencionó que desde el Poder Ejecutivo aún no pueden decir que observaran dicho proyecto de ley que busca debilitar a la Sunedu. Sin embargo, recalcó que, cuando estuvo la Asamblea de Rectores, “lo hizo muy mal”.

“ No podría decir nada al respecto, mientras no lea el texto de la ley. Creo que eso no ha sido publicado. Tendría que leer el texto (....). Yo conozco cómo funcionó la Asamblea de Rectores, lo hizo muy mal, pero tenemos que revisar el texto de la ley”, declaró en Canal N.

Seguidamente, Aníbal Torres dijo que, a pesar de que no estuvo de acuerdo con las funciones de la Asamblea de Rectores, eso “no quiere decir que ahora que van a incluir a rectores o algunos rectores también lo van a hacer mal”.

“ Estoy a favor de la reforma universitaria, pero nada es perfecto. Todo es corregible. En derecho nada es perfecto ”, expresó.

Congreso aprobó PL que debilitaría a la Sunedu

Más temprano, el Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, el proyecto de ley que recompone el Consejo Directivo de la Sunedu . La norma fue aprobada con 69 votos a favor, 39 en contra y cinco abstenciones.

Dicha iniciativa, impulsada por la Comisión de Educación liderada por el legislador Esdras Medina (Renovación Popular), recibió el respaldo de bancadas como Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular.