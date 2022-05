RMP sobre el Congreso: “Quieren enterrar la Sunedu entregándosela a las universidades”

El Congreso de la República hará la segunda votación sobre el proyecto de ley que busca recomponer la Sunedu. Rosa María Palacios advirtió que este es un hecho muy peligroso para la reforma universitaria y beneficioso para aquellos que apoyan la contrarreforma.

El PL - continuó - plantea regresar a la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR); es decir, darles a los representantes de las universidades el control del órgano que los supervisa.

“Si quieren el licenciamiento tienen que invertir, pueden obtenerlo cuando quieran, pero no quieren cumplir con las reglas de calidad. No, no quieren, quieren menos exigencias para que sigan vendiendo títulos universitarios bamba, estafa, basura a sus hijos. Lo que está haciendo el Congreso es degradar el valor de los títulos profesionales del sistema universitario peruano”, detalló.

RMP indicó que el Gobierno de Pedro Castillo, en estos nueve meses de gestión, junto al Parlamento, se ha encargado de bajar el estándar de calidad de la educación.

Ante este delicado panorama, la letrada invitó a los ciudadanos a contactarse con el congresista que eligió en las Elecciones 2021, mediante correos electrónicos, los cuales se encuentran en la página web del Congreso, para impedir que se ponga la educación superior en jaque.

“La reforma está es riesgo (...) Hagan sentir su voz a todos aquellos congresistas que esta tarde quieren enterrar la Sunedu entregándosela a las universidades, ojalá nos escuchen, ojalá estemos a tiempo”, subrayó.

No es plagio

Luego de conocerse la denuncia del presunto plagio de la tesis magistral de la pareja presidencial, Pedro Castillo y Lilia Paredes, el jefe de Estado ha negado cualquier infracción en su trabajo académico.

El comunicado a la opinión pública de la Presidencia de la República, según Palacios, no responde adecuadamente las imputaciones, solo victimiza, otra vez, a Castillo Terrones y ataca a los medios de comunicación.

Asimismo, resaltó que el escrito tiene problemas de redacción y comillas. Un hecho bastante curioso, anotó la abogada, sobre todo porque el marco teórico, de 26 páginas, de la pareja presidencial fue copiado en su totalidad de autores nacionales y extranjeros, según el informe periodístico.

De acuerdo a la defensa de Castillo, la denuncia posee un “tinte político” y responde a un plan desestabilizador por parte del periodismo.

“Comillas en malintencionada, comillas en copia, comillas en tinte político, pero no pone comillas en su tesis”, ironizó la letrada.

La conductora de “Sin guion” saludó la respuesta de la UCV, la cual ha anunciado que una comisión evaluará la tesis de Castillo y Paredes. No obstante, comentó que la Fiscalía también debe abrir una investigación.

“Este comunicado no ayuda en nada, mucho más honrado es decir: ‘Sí, me equivoqué, no cité’. Lo honrado es decir la verdad que duele, cuesta y no presentar este mamarracho que si lo ha escrito el presidente, ya entendimos por qué es verdad que no hizo su tesis”, concluyó.