Patricia Juárez: “La gente nos dice: ‘Por favor, sálvennos de Castillo’”

La fujimorista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, indicó que un sector de la ciudadanía le ha pedido la vacancia del jefe de Estado, Pedro Castillo, como parte de la solución de la crisis política que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Al respecto, señaló que, en efecto, la salida al conflicto político iniciaba con la destitución presidencial, que fue discutida dos veces, las mismas que fueron rechazadas al no contar con los votos necesarios. No obstante, consideró que el recurso de la vacancia aún no se ha agotado.

“De lo que se arrastra en este momento como un pasivo para el Congreso es porque mucha gente señala que el Congreso no ha podido darle una solución a la crisis. La solución comenzaba con la vacancia de Castillo en las dos oportunidades en las que se presentó (...) Yo creo que no se ha agotado. Hay mucha gente que te dice: ‘Por favor, sálvenos de Castillo’”, sostuvo la parlamentaria de Fuerza Popular en Canal N.

Comisión de Constitución analizó proyecto de ley de asamblea constituyente

El último martes 3 de mayo, la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la fujimorista Patricia Juárez, revisó el proyecto de ley de reforma constitucional para la asamblea constituyente, presentado por el mandatario Pedro Castillo el 25 de abril.

Durante la sesión, intervino el primer ministro Aníbal Torres, quien sustentó la iniciativa legislativa. Al respecto, indicó que esta propuesta es una salida democrática a la crisis e inestabilidad política que vive el país. Del mismo modo, consideró insuficientes las reformas parciales que se han hecho a la carta magna en los últimos años.