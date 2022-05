Juan Carrasco: “Karelim López dijo que no me conoce, ni me ha visto”

En horas de la mañana, el exministro de Defensa Juan Carrasco Millones asistió a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para dar su descargo sobre las presuntas reuniones irregulares en la casa de Sarratea que involucrarían a su persona. Carrasco señaló que la lobbista Karelim López había declarado que nunca lo vio en las instalaciones de Breña.

“Sobre la supuesta intervención de la señora Karelim López y su asistencia a la casa de Sarratea, ella ha señalado que nunca me ha visto y no me ha conocido. Si el objetivo de sus presencia era para, supuestamente, entregar un contrato para Bruno Pacheco, ¿por qué no presenta ese contrato, por qué no se entrevista conmigo, por qué no dice cómo se contacta conmigo si nunca me ha visto y cómo es que el señor Bruno Pacheco le había señalado que yo le iba a entregar el contrato?”, inquirió.

Carrasco Millones negó que le haya ofrecido al exsecretario de Palacio Bruno Pacheco algún puesto debido a que no cumplía con el perfil profesional básico.

En esta misma línea, el exministro de Defensa señaló que la empresaria no se está sometiendo al proceso de colaboración eficaz porque no cumple el procedimiento que se establece en el Código Procesal Penal.

“El Código Procesal Penal establece que lo primero que tiene que hacer un colaborador eficaz es aceptar los cargos respecto a hechos cometidos por el colaborador y si no tienes una aceptación de cargo no tienes un colaborador”, explicó ante la comisión.

En esta misma línea, agregó que el colaborador tiene que presentar “elementos de convicción” que permitan corroborar sus dichos.

Además, incluyó que el colaborador eficaz debe tener una reserva de identidad.

“ Si en un proceso de colaborar eficaz se incumplen estos requisitos, este se cae. Definitivamente, no estamos ante una persona que se esté sometiendo al proceso de colaboración eficaz” , aseguró Carrasco.

Juan Carrasco señaló que Karelim López “difama” a las personas y que el abogado César Nakazaki está “buscando una venganza”.

“Creo que la señora se está equivocando o de alguna manera está utilizando a esta supuesta colaboración para difamar a las personas. Es público que el abogado de la señora es el señor Nakazaki, quien fue defensor de Edwin Oviedo a quien yo, vía solicitud legal de prisión preventiva, envié al penal. El señor Nakazaki está buscando una venganza respecto al haber perdido todos los casos cuando yo era fiscal en Chiclayo”, afirmó.

Carrasco Millones aseguró que realizará acciones legales contra la empresaria Karelim López por desprestigiar su “honor y buena reputación” cuando la Comisión de Fiscalización entregue su informe final.