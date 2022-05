Juan Carrasco sobre César Nakazaki: “Esta persona tiene ese ánimo de acabar con la reputación”

Juan Carrasco Millones, exministro de Defensa, se refirió a César Nakazaki, defensa legal de la lobbista Karelim López. Carrasco señaló que el abogado está detrás de las declaraciones de la empresaria, pues forma parte de una “venganza”. Según el exministro, esto se debe a que Nakazaki defendió a Edwin Oviedo, líder de los ‘Wachiturros de Tumán’, quien no salió favorecido porque fue mandado a prisión cuando Carrasco Millones era fiscal en Chiclayo.

“ También es necesario ser tajantes que esta persona (César Nakazaki) tiene ese ánimo de acabar con la buena reputación ”, afirmó en diálogo con RPP.

En esa misma línea, Juan Carrasco sostuvo que Karelim López no lo conoce y es por esa razón que no tendría algo en contra de su persona.

“La señora Karelim no me conoce ni yo la conozco. Entonces, ¿qué tipo de conflicto tendríamos? Creo que ahí debe haber actuado el abogado, porque no creo que haya otra forma (…). Durante la época que he investigado al señor Edwin Oviedo, yo sí he tenido bastantes acciones en mi contra de parte de la defensa del señor Edwin Oviedo, denuncias infundadas, hasta publicidad en los medios de comunicación en mi contra, difamatorias”, declaró.

El exministro Carrasco calificó de falsas las declaraciones que ha brindado Karelim López, pues sus dichos no han sido corroborados. Carrasco Millones señaló que es por esa razón que la empresaria no puede ser considerada como colaboradora eficaz.

“Son falsas todas las suspicacias que presenta esa señora (Karelim López). Mi concepto como fiscal para que una persona se someta a la colaboración eficaz tiene que haber reconocido los delitos. No se puede firmar un acuerdo de colaboración eficaz si es que esta persona no reconoce los delitos. Podríamos estar ante un testigo de oídas porque todo lo que señala es lo que escuchó de otras personas”, indicó.

Como se informó, Juan Carrasco negó que le haya ofrecido a Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio de Gobierno, algún puesto debido a que no cumplía con el perfil profesional básico.

Asimismo, aseguró que realizará acciones legales contra la empresaria Karelim López por desprestigiar su “honor y buena reputación”, cuando la Comisión de Fiscalización entregue su informe final.