Muñoz tras declarar ante Fiscalía por presuntos sobornos: Colaboraré en todo lo que se requiera

El saliente alcalde de Lima, Jorge Muñoz, dio a conocer, a través de su cuenta de Twitter, que se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción a fin de dar sus descargos con respecto a la investigación que se sigue luego de que salieran a la luz dos audios en los cuales el exburgomaestre menciona a sus interlocutores sobre unos mensajes en los cuales se le pedía pagar un soborno estimado en 80.000 dólares para evitar su salida del cargo, que viene ocupando desde enero de 2019.

“Con la conciencia tranquila y las manos limpias, hoy brindé mi declaración ante la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer el presunto intento de soborno que hubiese evitado mi vacancia. Colaboraré con la justicia en todo lo que se requiera”, manifestó el vacado alcalde capitalino.

Hace unos días, el Jurado Nacional de Elecciones había pedido a la Fiscalía que iniciara con las investigaciones pertinentes sobre los audios difundidos por Jorge Muñoz, quien denunció un presunto pedido de soborno ante la opinión pública luego de conocerse la decisión del organismo autónomo electoral de apartarlo de su puesto al frente de la Municipalidad de Lima bajo el argumento de que había sido parte del directorio de Sedapal al mismo tiempo que ejercía el cargo para el que había sido elegido en los comicios de 2018.

En este sentido, el todavía burgomaestre de la ciudad capital entregó al Ministerio Público la grabación de la conversación que mantuvo con el alcalde de Jesús María, Jorge Quintana, y otra en la que dos funcionarios de la Municipalidad de Lima intercambian impresiones sobre la situación del burgomaestre. En ambas se comenta sobre la comisión del presunto acto de corrupción en contra de Jorge Muñoz dentro del proceso que finalmente derivó en el dictamen que establece la vacancia del sillón concejal, a fin de que “se inicien las investigaciones y se formalicen las denuncias que correspondan”.

El contenido de los audios

En la llamada que tuvo con el alcalde de Jesús María, el acciopopulista Jorge Quintana, amigo personal de Muñoz, la cual se dio luego de conocer la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, se menciona explícitamente por parte de ambos burgomaestres el monto pedido por parte de una persona ligada a su caso a fin de evitar la vacancia, aunque Quintana no corrobora que el mensaje que ambos recibieron con respecto al delito sea veraz o no.

“Me llegó el mensaje de que estaban pidiendo 80.000 dólares (para cambiar la decisión del máximo ente electoral). ¿Eso es fidedigno?”, preguntó Muñoz a su contraparte de Jesús María, quien responde: “Mira, Jorge, la verdad no sé, solamente me llegó el mensaje. La verdad que nunca lo corroboré, solamente corrí el traslado”. A esto, Jorge Muñoz replicó: “O sea, te llegó un mensaje en ese sentido que pedían US$ 80.000 para revertir cualquier situación”, a lo que Quintana indicó: “Más o menos, por ahí. Es delicado ese tema como para hablar por teléfono, Jorge. Mejor lo hablamos en persona”.

En otro de los audios citados, se puede escuchar la conversación entre el subgerente de Personal de la Municipalidad de Lima, Ricardo Barrios, y con Roger Chapiama, trabajador consultado por Barrios con respecto a un hombre que sería el hermano de alguien apellidado Ramírez y que habría pedido 170.000 soles, esto días antes de que el JNE dictaminara la salida de Jorge Muñoz del cargo de alcalde.

“¿Crees que ese pata no va a jugar mal?”, dice el subgerente. “No, yo lo conozco”, señala Chapiama. Luego, Barrios pregunta el monto que se pide y el trabajador le dice que es 170 y que, además, solo le interesaba ayudarlo, porque a Muñoz ni lo conoce.

Por el momento, la vacancia de Jorge Muñoz se mantiene y el sillón municipal de Lima sería ocupado por el teniente alcalde Miguel Romero Sotelo, arquitecto de profesión y cuestionado por sus vínculos con empresas inmobiliarias.