Carlos Rivera sobre Roberto Huamán Azcurra: “Era casi como condecorar a Montesinos”

El exbrazo derecho de Vladimiro Montesinos y sentenciado por corrupción, Roberto Huamán Azcurra, recibió honores de parte del Parlamento el último jueves 28 de abril durante el homenaje a los miembros de la operación Chavín de Huántar. Esto, por el vigésimo quinto aniversario del rescate de rehenes de la residencia del embajador de Japón en Lima.

Pese al error, la presidente del Congreso, María del Carmen Alva, justificó el reconocimiento a Azcurra. “Sí, el excombatiente participó de la operación ha sido también un héroe (....) Esta ceremonia la organizó la Comisión de Defensa con la primera vicepresidenta. Conversaré con quienes organizaron el evento”, dijo la acciopopulista.

Horas más tarde, el Legislativo sacó un comunicado informando que Roberto Huamán Azcurra no fue invitado. En esa línea, Carlos Rivera, abogado de IDL, calificó este hecho como lamentable.

El letrado recordó que Huamán Azcurra fue un personaje clave en la organización criminal dirigida por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, quien lo nombró como jefe de la Dirección de Informaciones Electrónicas del SIN.

“Para cumplir la misión del chuponeo, Montesinos se lo encarga a Huamán Azcurra; es decir, no es un personaje cualquiera. Él era un oficial del Ejército en actividad”, detalló.

Rivera aclaró que la operación Chavín de Huántar tuvo como uno de los jefes operativos al general William Zapata, hoy congresista de la República por Avanza País, por lo que cuestionó que esto sea “una metida de pata”, ya que el parlamentario sabe perfectamente los nombres de los 140 integrantes de la Patrulla Tenaz, agrupación encargada de desarrollar el operativo militar.

“Hacer un reconocimiento de esta naturaleza sí comprende hechos bastante singulares y graves (...) Huamán no es integrante de la patrulla, la intervención de Huamán se da porque Montesinos interviene, en términos absolutamente ilegales, se entromete en la planificación y ejecución de la operación. No me parece un simple error, hay una gran responsabilidad política”, indicó.

Ante ello, el abogado del IDL sustentó que se debería abrir una investigación en la Comisión de Ética contra William Zapata.

“Más allá de que no se haya presentado Huamán era casi como condecorar a Montesinos”, advirtió.

Por último, indicó que la titular de la Mesa Directiva no puede cometer este tipo de errores. Aseguró que sus declaraciones sobre Huamán han sido irresponsables.