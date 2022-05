Aníbal Torres: “Estoy preparado para todo, tengo entendido que el Congreso me va a censurar”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que se encuentra preparado para que el Congreso de la República lo censure, ya que considera que, tras presentarse ante la Comisión de Fiscalización, los legisladores actuarán y votarán conforme a lo expresado en sus críticas hacia su gestión.

“Yo sí, estoy preparado para todo, tengo entendido que el Congreso me va a censurar. Yo ahora he ido (a la Comisión de Fiscalización) y he declarado sobre todo lo que me han preguntado, yo voy a ir (ante el Pleno) y declarar sobre todo lo que ocurrió, pero ya se sabe cómo actúan en el Congreso, como lo hizo el presidente (de la Comisión de Fiscalización), no va a decir que le satisfizo lo que expuso el premier, pero es su facultad. Ellos con razón o sin razón me pueden censurar, yo no voy a decir nada”, declaró a Canal N.

El primer ministro confirmó que acudirá el próximo jueves 12 de mayo al Congreso para responder al pliego interpelatorio. Considera que, si los congresistas actúan según sus posturas expresadas a los medios, lo censurarán: “Yo entiendo que los congresistas van a actuar de conformidad a los que están manifestando (críticas en su contra). Sería una caída mía, es mi posición, yo no puedo pronunciarme sobre el resto de mis colegas”, agregó.

Interpelación contra Aníbal Torres

A inicios de mayo, el pleno del Congreso admitió —con 73 votos a favor y 42 en contra— la moción de interpelación contra el primer ministro, Aníbal Torres, por el manejo de las protestas sociales a inicios de abril al interior del país y por la declaración del toque de queda en Lima y Callao.

Asimismo, el interrogatorio al presidente del Consejo de Ministros fue programado para el próximo jueves 12 de mayo a las 10 a. m. en el Palacio Legislativo, de acuerdo con la disposición de la Mesa Directiva, que fue presidida por la tercera vicepresidenta, Patricia Chirinos, de Avanza País.