Aníbal Torres confirmó que sí se reunió con Bruno Pacheco extraoficialmente

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, confirmó este miércoles 4 de mayo que sí tuvo un encuentro con el ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, donde le consultó sobre la procedencia de los 20.000 dólares encontrados en el baño de su oficina. Las declaraciones del primer ministro tuvieron lugar durante una sesión de la Comisión de Fiscalización.

“ Me reuní con el señor Bruno Pacheco cuando conducía de San Isidro a Surquillo, en una calle en San Borja. Subió al vehículo y le digo: ‘¿Qué cosa pasó?’, porque ya se sabía lo de los 20.000 dólares. Me dice: ‘No es cierto lo que están manifestando, esos 20.000 dólares yo los he retirado del banco y tengo el voucher’”, comentó Torres Vásquez en el Parlamento.

De acuerdo con el primer ministro, tras la revelación de Pacheco, le aconsejó que presentara los documentos necesarios para corroborar que el monto de dinero era lícito y procedió a cuestionar por qué lo había escondido en el baño de su despacho.

“‘¿Por qué tenías los 20.000 dólares en el baño?’ (Le pregunté). Me manifestó que en el baño está el armario. Previamente, me indicó que estaba peleado con su cónyuge, que iba a su casa y llegaba en la tarde, que tenía un cuartito donde se reunía con sus hijas y que al día siguiente temprano se iba a Palacio”, añadió.

Más adelante, el titular de la PCM reveló que el ex secretario presidencial le comentó que se encontraba desempleado. Sin embargo, antes de avizorar algún tipo de solicitud o favor, enfatizó que no sería posible.

Asimismo, recalcó que no hubo testigos de la reunión que sostuvo con Pacheco Castillo, ya que pidió a su hijo que bajara del auto donde se encontraban cuando Pacheco ingresó.