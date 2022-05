Aníbal Torres se contradice y acepta que sí se reunió con Bruno Pacheco

A pesar de que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, negó —a fines de abril— haberse reunido con el ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, se vio obligado a hacer una aclaración durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Lo que había calificado antes como “un encuentro” pasó a ser una reunión donde se habló sobre el dinero encontrado por la Fiscalía en la oficina del hoy prófugo de la justicia.

“Me reuní con Bruno Pacheco en una calle de San Borja. En ese momento, él entra al carro y le digo: ‘Qué pasó con los 20.000 dólares’. Me dijo que ese dinero lo ha sacado del banco y que tiene el recibo bancario”, declaró ante la Comisión de Fiscalización.

Al ser consultado sobre si el presidente Pedro Castillo tuvo conocimiento sobre la reunión, aseguró que no y que fue una decisión personal conversar con Pacheco al respecto.

“Me dijo que el dinero se lo dio a su abogado, que el dinero estaba en su armario del baño. Me dijo que no tenía trabajo. Y yo le dije que no podía trabajar en el Estado luego de lo que había sucedido (…). El presidente no supo de la reunión”, comentó.

Aníbal Torres negó reunión a fines de abril

El último 30 de abril, el primer ministro se pronunció sobre los diferentes cuestionamientos generados contra el Gobierno, tras las declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, quien informó sobre una presunta relación entre Aníbal Torres y Bruno Pacheco. El integrante del Ejecutivo negó haberse reunido con él.