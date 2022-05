Ana Neyra: “Es un error ridiculizar la propuesta de la asamblea constituyente”

La exministra de Justicia y experta en derecho constitucional Ana Neyra responde sobre la intención del Gobierno de promover una nueva Constitución.

¿Le parece que la del Gobierno es una iniciativa constitucional?

Me parece que, en general, la idea que está detrás del proyecto es constitucional. No estoy convencida de si se tienen claras las etapas, eso sí.

¿A qué se refiere?

El premier Torres explicó la secuencia que ellos veían, pero se olvidó de que esa propuesta, primero, tiene que aprobarse. Es decir, están avanzando hacia consultarle a la gente si quiere o no una asamblea constituyente (AC) cuando todavía no se aprueba la modificatoria del artículo 207 de la Constitución.

¿Cuál es su objeción?

No me queda claro el procedimiento planteado. Primero, tendría que aprobarse la modificatoria de la Constitución, del artículo 207, siguiendo el procedimiento vigente, que exige 66 votos con referéndum o doble legislatura con 87 votos, que parece que no hay.

Correcto.

Y, luego de eso, recién vienen las demás consultas: si se quiere o no la AC, luego para elegirla y, al final, para votar si se aprueba o no el nuevo texto. Pero esta secuencia a mí, al menos, no me queda tan clara en el proyecto presentado. Por ejemplo, el premier dijo que habría tres consultas, pero se olvidó de la modificatoria constitucional. Por eso, no sé si en el Gobierno la tienen clara.

No serían tres consultas las que se necesitarían, sino cuatro, ¿correcto?

En estricto, en una versión maximalista, tendría que haber cuatro consultas. Primero, para modificar el 207. Otra para preguntar si se quiere o no una asamblea constituyente. Otra en la que ya se elija a los miembros de la AC. Y luego, ya después de un año, aproximadamente, para votar si se quiere o no la nueva carta. Es un proceso largo y me parece que en el Gobierno buscan juntar el paso uno y dos en uno solo.

¿Esa es su principal objeción?

No me parece que sea inconstitucional que pueda haber un mecanismo nuevo para reformar una Constitución. Tenemos los ejemplos chileno y colombiano, aunque siempre usamos los ejemplos terribles de Bolivia y Venezuela. Lo que sí es cierto es que hay un debate abierto.

Se habla mucho de un momento constituyente, ¿qué significa eso?

Esa es una cuestión teórica. Supuestamente hay un momento en el que ciertos factores confluyen para una reforma. Pero, la verdad, es que es bien complicado que se pueda decir que todos los factores coinciden. Es un poco una utopía hablar de algo así. Generalmente, los momentos constituyentes se construyen, a veces de manera democrática, a veces no. Se tendría que comenzar a construir. Se podría empezar a debatir una reforma, pero decir que en este momento está todo dado para eso es utópico.

Más parece una salida política para un gobierno que está bajo ataque.

Y tal vez luego pueda ser una excusa. Me preocupa que luego, cuando no se puedan hacer cosas, la respuesta sea “es que no me aprobaron una AC”. Eso sería peligroso.

¿Y qué le parecen los argumentos del Congreso para oponerse?

Es un error ridiculizar la propuesta. No solo porque es una forma de maltratar al electorado a favor, sino porque lo ideal es debatir con argumentos. No es cierto, por ejemplo, que porque haya una AC nos vamos a convertir en Cuba y Venezuela. Escuchaba a los congresistas Cavero y Tudela. Obviamente, el Gobierno tiene un enfoque de lo que ellos quisieran que la Constitución incluya, pero nada garantiza que eso ocurrirá porque la AC podría estar conformada por más gente de derecha o conservadora.

Es una moneda al aire, ¿no?

Las AC siempre lo son. No es que podamos decir que generarán obligadamente un mejor producto, aunque sí es cierto que en algunos Estados se considera necesario volver a repensar las cosas. No sé si, en un espacio tan polarizado como el actual, sea el momento para una discusión así. Yo lo veo poco viable.