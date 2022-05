¿Quién es el responsable de que un operador de Montesinos haya sido homenajeado por el Congreso?

Tras la accidentada ceremonia de homenaje a los comandos Chavín de Huántar, donde participó el presidente Pedro Castillo, el Congreso optó por organizar su propio reconocimiento a los exmilitares. Sin embargo, esta condecoración también estuvo marcada por la polémica.

La acusación del vicealmirante en retiro y exvicepresidente aprista, Luis Giampietri, contra Guillermo Bermejo no sería la única controversia del evento, sino también la participación de Roberto Huamán Azcurra, exoperador de Vladimiro Montesinos que reconoció ante el Poder Judicial haber sido quien grabó los ‘vladivideos’.

En horas de la mañana de este martes, la presidenta del Congreso precisó que el acto fue organizado por la Comisión de Defensa y la primera vicepresidencia del Congreso, a cargo de la parlamentaria de Alianza para el Progreso Lady Camones.

En diálogo con La República, Camones Soriano sostuvo que la participación de su vicepresidencia —a través de la Oficina de Participación Ciudadana— se limitó al “tema logístico”.

“La comisión de Defensa y también el despacho del congresista (José) Williams —que también ha sido un chavinero— me solicitaron y quisieron que les apoyáramos en este tema, de ser nosotros los que impulsáramos esta condecoración en este evento. Nos pareció bastante interesante porque se lo merecen. Ellos (Comisión de Defensa) han organizado todo. Nosotros simplemente hemos organizado el tema logístico”, dijo.

¿Cómo se incluye a Roberto Huamán Azcurra en la lista de condecorados?

La primera vicepresidenta del Parlamento aseveró que su despacho no intervino en la nómina de invitados a la ceremonia de reconocimiento a los integrantes de la operación Chavín de Huántar, sino que se recibió un oficio elaborado por la Comisión de Defensa, presidida por el legislador de Avanza País José Williams Zapata.

“La lista, según lo que yo he averiguado ayer con el asesor del congresista Williams, el coronel Carlos Elías, él me indica que la lista se la solicitan a un representante de los chavineros. El nombre no me lo han dado hasta ahora, pero él (Elías) se lo solicita (la lista) y este se lo pasa a uno de los asesores del coronel Williams, que se llama Binza (Bustinza). Él se lo pasa al señor Elías y este se lo pasa a la Oficina de Participación Ciudadana”, indicó.

Según Camones, “al parecer” esta lista de exmilitares “la manejan ellos de hace muchos años porque cada vez que hay un evento siempre la pasan”, es decir, no se llevó a cabo un filtro.

La apepista sostuvo que la exclusión del ex brazo derecho del asesor presidencial de Alberto Fujimori es “una depuración que de hecho debió haberse realizado”.

“No se le ha cursado ninguna invitación porque la invitación ha sido de manera genérica al representante de los chavineros. No han existido invitaciones personales. El señor Azcurra no ha asistido a este evento, no se le ha condecorado. Lo único que ha habido ha sido un error al incluirlo en esa lista que nos han pasado los mismos chavineros”, agregó.

En efecto, Huamán Azcurra no se apersonó a la sede del Parlamento. No obstante, su nombre sí fue mencionado por la persona que dirigía la ceremonia.

“Por todo lo que se conoce de él, una persona que ha estado sentenciada y todo lo demás, sería una ofensa condecorar a alguien encima por parte del Congreso”, apuntó Lady Camones a esta redacción.

La República intentó contactarse con el titular de la Comisión de Defensa, José Williams; sin embargo, al cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta.