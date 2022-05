JNE y ONPE advierten que no es viable el cambio de las reglas electorales para las ERM 2022

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales advirtieron que no es viable aplicar la ley aprobada por el Congreso de la República que reabre el plazo de presentación de listas de precandidaturas para las Elecciones Regionales y Municipales 2022, a realizarse el próximo 2 de octubre.

Al respecto, las entidades electorales sostuvieron que a pocos días de los comicios internos —que se desarrollarán el 15 de mayo— se han impreso más de 1 700 000 cédulas de sufragio y más de 5.000 padrones de electores afiliados, los cuales se repartirán a todo el país el 6 de mayo.

Del mismo modo, consideraron que afectaría los principios de intangibilidad, preclusión y equidad de la norma electoral.

“Estando a 12 días de la realización de las elecciones internas, cambiar los plazos para permitir la presentación de nuevas listas de candidatos en fecha posterior a la prevista, la modificación de las listas ya presentadas (...) afecta la intangibilidad de la norma electoral, el principio de preclusión, el principio de equidad y la realización misma del proceso electoral ”, señala el comunicado difundido en las redes sociales.

En ese sentido, manifestaron que no es legítimo cambiar las reglas del proceso electoral que se encuentra en marcha. Asimismo, indicaron que la norma no consideró los costos para su ejecución ni las fuentes de los fondos para su implementación. Por último, resaltaron que “en la tramitación y expedición de la ley no se ha cumplido con el artículo 48 del Reglamento del Congreso”.