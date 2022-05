Lady Camones sobre entradas VIP: El Congreso no las pidió, las ofrecieron

La parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP) y primera vicepresidenta del Congreso de la República, Lady Camones, señaló que el Legislativo no solicitó al Instituto Peruano del Deporte (IPD) las entradas exclusivas para un palco en el Estadio Nacional, donde se iba a disputar el encuentro entre la selección peruana de fútbol y su similar de Paraguay, en lo que fue la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Aseguró que estas fueron ofrecidas por la institución deportiva.

“El mismo día que se dio este partido, cerca de las 4 de la tarde, yo recibo la llamada de los asesores de la Presidencia y me indicaron que el IPD había otorgado entradas de cortesía, un palco para la presidenta y otro palco para los tres vicepresidentes. El palco que nos correspondía a nosotros tenía siete butacas, como primera vicepresidenta me tocada tres entradas a mí, dos al congresista Wong y dos a Chirinos. El congresista Wong tuvo un problema de salud y me cedió las entradas”, declaró a Canal N.

En este sentido, Lady Camones insistió en que las entradas ofrecidas por el IPD no contenían ningún tipo de restricción sobre la posibilidad de llevar a familiares: “En ningún momento ocurrió que el Congreso haya pedido estas entradas, tampoco hubo ninguna restricción sobre que no se podía ir con familiares”, comentó.

Presidente del IPD asegura que ofreció entradas

El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Rubén Trujillo, aseveró que dichas entradas fueron entregadas con el objetivo de que sean distribuidas a los demás parlamentarios, pero finalmente se compartieron entre los integrantes de la Mesa Directiva.

“Le mandé entradas a la Presidencia del Congreso (de María del Carmen Alva) porque me parecía lo correcto para no estar mandando entradas a uno u otro congresista”, señaló. Además, confirmó que fue él quien tomó la decisión de entregar los boletos a las autoridades del Congreso y del Poder Ejecutivo pese al desprestigio de ambas instituciones por parte de la población.