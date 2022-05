Karol Paredes sobre entradas del IPD: “El tema ha sido aclarado por María del Carmen Alva”

La presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Karol Paredes, indicó que la denuncia sobre las entradas de cortesía entregadas a legisladores de distintas bancadas para el partido de la selección peruana de fútbol, el pasado 29 de marzo, ha sido aclarada por la máxima representante del Parlamento, María del Carmen Alva, y por el director del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Rubén Trujillo.

Al respecto, señaló que su grupo de trabajo parlamentario no puede acusar sin antes haber iniciado un proceso de indagación sobre el caso. Asimismo, manifestó que la comisión que preside no actúa de forma irresponsable. En ese sentido, mencionó que no puede adelantar ningún juicio si no tienen la seguridad de que existió alguna irregularidad.

“Ese tema de los palcos ha sido aclarado no solo por la presidenta de la Mesa Directiva, (Alva Prieto), sino por el director del IPD. Nosotros no podemos hacer tal o cual investigación (acusar), sino eso tiene que ser un proceso de indagación como corresponde”, dijo la también congresista de Acción Popular en conferencia de prensa.