EN VIVO: Aníbal Torres sustentó ante comisión de Constitución proyecto de asamblea constituyente

Aníbal Torres señala que en consejos descentralizados lo primero que pedían era cierre del Congreso y asamblea constituyente

"Cuando conversamos con el presidente, conversamos y le dijimos que ahora no puede cumplir esa promesa (asamblea constituyente), porque no eres presidente solo de los que votaron por usted, sino también de los que no votaron", dijo el primer ministro durante su presentación.