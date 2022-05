Anderson: “El peor error del Gobierno ha sido nombrar a Aníbal Torres, que es un agitador, como premier”

El parlamentario no agrupado Carlos Anderson se refirió a las cuatro mociones de interpelación aprobadas esta tarde en el Pleno del Congreso de la República, e hizo hincapié en el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, a quien calificó de “agitador”. Asimismo, el legislador señaló que la designación de Torres como primer ministro ha sido el peor error del Gobierno en lo que va de su gestión.

“ De todos los graves errores que ha cometido este Gobierno, el peor ha sido nombrar al señor Aníbal Torres , que es un agitador, como premier de la República”, dijo en conferencia de prensa en los exteriores de Palacio Legislativo.

Anderson expresó su postura a favor de las interpelaciones a los ministros Aníbal Torres (PCM), Alfonso Chávarry (Interior), Carlos Palacios (Energía y Minas) y Betssy Chávez (Trabajo), y aseguró que hay motivos de sobra para haber tomado dichas medidas.

“Yo he votado a favor de las cuatro interpelaciones. En vista de que no es tan sencillo interpelar a todo el gabinete, hay que interpelarlos uno por uno. En cada caso sobran razones. Estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer, que es estar fiscalizando detrás de ellos. Hay cosas que no podemos ignorar”, aseveró.