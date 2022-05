Congresista Jaime Quito tras incidente con FDTA: mi relación es buena con los sindicatos

Arequipa. Pese a que hay versiones de que no se le permitió marchar sosteniendo el banner de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) , el congresista Jaime Quito lo niega. Señaló que no hubo ningún rechazo por parte de los agremiados durante su movilización por el Día del Trabajador en la Plaza de Armas de Arequipa. “No hubo ningún problema, pido más transparencia a la hora de informar. Mi relación es buena con los sindicatos”, adujo.

Según su versión, se puso a un costado de la marcha para saludar a los trabajadores y que dio la mano a diversos dirigentes como Sedapar, Sutunsa, y de empresas privadas . “Incluso me saludé con (José Luis) Chapa”, aseveró. No quiso reconocer que uno de los dirigentes le increpó que esté dividiendo a la federación. “Que un señor se haya acercado, no tiene nada que ver”, señaló. Sobre la expulsión de su colega María Agüero de la ceremonia en la sede de la FDTA la misma fecha, Quito dijo que es ella quien debe dar su versión.

No sabe nada

Sobre la denuncia de plagio de la tesis del presidente Pedro Castillo, sostuvo que desconoce el tema, pero que se debe investigar el caso para su aclaración.