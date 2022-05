Congresista fujimorista afirma que el Gobierno puede “desaparecer físicamente” a Bruno Pacheco

El congresista Jorge Morante, de Fuerza Popular, considera que el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco estaría siendo escondido por el Gobierno para evitar que colabore con la justicia y brinde información que pueda comprometer al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Aunque advirtió que sospecha que la protección al prófugo podría acabarse si deja de serle útil al círculo cercano del jefe de Estado.

“La señora Karelim López ha dicho claramente que, si Pacheco hablara, Castillo no estaría ni un día más en Palacio. El señor Pacheco está no habido, creo que es evidente, de una u otra manera, que el señor Pacheco está siendo protegido por el Gobierno. Es evidente una situación así, porque no existe prácticamente ninguna acción para buscarlo y capturarlo y seguramente es alguien resguardado”, declaró a Canal N.

En esta línea, Jorge Morante sospecha que si Pacheco decide hablar y deja de serle útil al Ejecutivo podría “desaparecer físicamente”: “Es un cuchillo de doble filo para el señor Pacheco, porque supongamos que esté resguardado por la gente del Gobierno, del entorno de Castillo, que lo van a resguardar hasta cuando le sea útil, pero cuando no le sea útil qué puede pasar (…) Yo me temo, y te lo digo así, muy claramente, me temo que si el señor Pacheco en algún momento les deja de ser útil o les es complicado lo puedan desaparecer físicamente”, agregó.

Las amenazas a Bruno Pacheco

Por otro lado, se encuentra pendiente que la Corte Superior de Justicia de Lima revise la apelación que presentó la defensa legal de Bruno Pacheco a la medida —dispuesta por el Poder Judicial— de 36 meses de prisión preventiva en su contra a propósito del caso Provías (Puente Tarata III). En tanto, el exsecretario de Palacio continúa en la clandestinidad.