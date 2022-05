Aníbal Torres: “No estamos imponiendo la asamblea constituyente”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reiteró que la posición oficial del Ejecutivo es de respetar la decisión que adopte la Comisión de Constitución del Congreso de la República sobre el proyecto de asamblea constituyente enviado por el Ejecutivo al Parlamento. Esta aclaración la realizó ante la versión brindada por Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, sobre un presunto ‘plan B’ en caso se archive este iniciativa.

“No estamos imponiendo la asamblea constituyente. Estamos proponiendo con un proyecto de ley para que el Congreso lo debata y analice. Si lo aprueba, bien; si no lo aprueba, también. El Poder Ejecutivo no va a hacer nada con relación a eso”, declaró durante su presentación ante la Comisión de Constitución.

En otro momento, Torres Vásquez aseguró que la propuesta del Ejecutivo no tiene nada de inconstitucional y que solo están empleando un mecanismo contemplado en la actual Carta Magna: “Este proyecto de ley no tiene absolutamente nada de inconstitucional, como salieron a decir muchos constitucionalistas. No sé de dónde inventaron eso”, añadió.

El ‘plan B’ de Vladimir Cerrón

El último 27 de abril, Vladimir Cerrón —en diálogo con Canal N— manifestó que, si la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Patricia Juárez, le da la espalda al proyecto, desde Perú Libre pondrán en práctica lo que denominó como un ‘plan B’. A los días, algunos de los congresistas oficialistas, como José María Balcázar, respaldaron la teoría del plan alternativo indicado por el exgobernador regional de Junín.