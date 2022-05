Jorge Marticorena descarta fraccionamiento en Perú Libre: Solo tenemos posiciones diferentes

El congresista Jorge Marticorena de Perú Libre se pronunció ante la posibilidad de renuncia de su compañero de bancada Pasión Dávila, quien se encuentra incómodo en el oficialismo luego de que varios integrantes del partido del lápiz retiraran su apoyo al proyecto de adelanto de elecciones. Descarta un fraccionamiento dentro del grupo parlamentario y consideró lo ocurrido como un tema de posiciones diferentes.

“No tanto fracturado, sino que a veces en la bancada tenemos posiciones diferentes y obviamente no obedecemos al método que tradicionalmente tienen los partidos donde a pesar de las decisiones que se tomen, así estén en contra del país, la asumen. En este caso, existe la libertad de que cada congresista puede expresar su punto de vista. Eso no quiere decir que toda la bancada tenga que respaldar”, declaró a Canal N.

En esta línea, Jorge Marticorena señaló que si algunos congresistas decidieron retirar su firma del proyecto de Pasión Dávila fue por iniciativa personal y no por imposición de la bancada. “Si algunos congresistas lo avalaron con sus firmas (el proyecto) más que todo fue una decisión personal. Después del análisis que pudiese haber hecho, algunos han retirado sus firmas y eso es lo que ha ocurrido, pero no es una posición firme de la bancada”, agregó.

Pasión Dávila no descarta renunciar a Perú Libre por falta de apoyo

A fines de abril, el congresista Pasión Dávila adelantó que no descarta renunciar a la bancada de Perú Libre, luego de que el vocero de su grupo parlamentario, Waldemar Cerrón, retirara su proyecto de reforma constitucional que promovía el adelanto de elecciones generales para el próximo 23 de marzo del 2023. A la medida de Cerrón se sumaron las congresistas Margot Palacios y Silvana Robles, quienes tampoco lo respaldaron tras retirar también sus firmas de la iniciativa.