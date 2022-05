Congresistas de Perú Libre accedieron a palcos para ver el partido Perú vs. Paraguay

Beneficiados. Cuatro congresistas de la bancada de Perú Libre también recibieron entradas vip para acceder a los palcos en el Estadio Nacional con el fin de ver el partido Perú vs. Paraguay el último 29 de marzo, de acuerdo a un reportaje emitido por Latina este lunes.

Se trata de los legisladores Alex Paredes, Pasión Dávila, Germán Tacuri y Segundo Quiroz, quienes se vieron beneficiados con las entradas de cortesía otorgadas por el presidente del Instituto Peruano del Deportes (IPD), Rubén Trujillo.

“De repente alguien que recibe las entradas del Ministerio de Educación decidió darle a Perú Libre. Yo no sabría decirlo, yo no he visto a ningún congresista de Perú Libre”, manifestó Trujillo en el reportaje de Latina.

PUEDES VER: Los congresistas y funcionarios del Estado que obtuvieron las entradas de cortesía del IPD

En efecto, según el reportaje periodístico, uno de los cinco palcos otorgados al Ministerio de Educación fue ocupado por congresistas de Perú Libre, así como por sus familiares y asesores de su despacho congresal.

Por ejemplo, se supo que el legislador Germán Tacuri Valdivia gestionó también una entrada para su suegro: Simón Alfredo Aivar Infanzón.

Al palco del Estadio Nacional también asistieron Jorge Bocanegra Vásquez y Damaris Chacón Paredes, asesores del despacho del congresista Segundo Quiroz, de Perú Libre, quien aprovechó para sacar una entrada para su hijo Kevin Quiroz Frías.

Además, se corroboró que entre los asistentes del partido Perú vs. Paraguay estuvieron presentes los parlamentarios perulibristas Pasión Dávila y Alex Paredes Gonzales, ambos integrantes de la Comisión de Educación del Congreso.

Cabe recordar que otra de las beneficiadas para ver el encuentro fue la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, quien pudo ingresar con una exclusiva entrada de cortesía al Estadio Nacional para ver desde otro de los palcos.

Según reveló “Punto final”, la titular de la Mesa Directiva llevó, usando estos boletos institucionales, a su esposo Eric Eduardo Farah Bote y a su hija Macarena Farah Alva.