María del Carmen Alva: “Esperemos que el presidente Pedro Castillo se comporte como un demócrata”

La titular del Congreso, María del Carmen Alva, lamentó las declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, quien señaló que el presidente Pedro Castillo le aseveró a Bruno Pacheco —antes de que renuncia a la secretaria general de Palacio— que no le preocupa el Congreso porque lo puede disolver “y punto”.

“Lamentable escuchar eso. Esperemos que no sea así. Esperemos que el presidente se comporte como un demócrata, como debe ser ya que él ha sido elegido por democracia. Él también ha dicho muchas veces que respeta la Constitución, así que esperemos que cumpla con su promesa”, dijo Alva Prieto al canal del Parlamento.

Karelim López: Querían darle tranquilidad a Bruno Pacheco

El último domingo, López Arredondo, en entrevista a Panorama, afirmó haber sido testigo de una discusión entre el jefe de Estado y el entonces secretario presidencial por las denuncias de una presunta injerencia del Ejecutivo en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.

“Bruno (Pacheco) estaba asustado, él no tenía que ver. Él decía: ‘He cumplido órdenes, me has pasado las órdenes de tus amigos ‘los chotanos’ para pasárselas al general (del Ejército)’. En ese entonces, (José Vizcarra)”, apuntó la aspirante a colaboradora eficaz.

La investigada sostuvo que el ahora prófugo de la justicia le reclamaba al presidente sobre por qué debía asumir los presuntos actos irregulares. “Asúmelas tú en todo caso porque yo me voy. ¿Qué va a pasar conmigo si yo renuncio? ¿Qué va a pasar si el Congreso (investiga)?”, le habría dicho Pacheco a Castillo Terrones, según la empresaria.