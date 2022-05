Chero sobre presunto plagio en la tesis de Pedro Castillo: “Debe investigar la universidad”

Félix Chero, titular de la cartera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se refirió al presunto plagio que hizo el Jefe de Estado, Pedro Castillo, junto con su esposa Lilia Paredes. El ministro declaró que la universidad debe realizar la investigación sobre el caso.

“Yo soy profesor universitario, soy asesor de proyectos de investigación. El que pone el estándar y los requisitos es la universidad, son sus directivas y manuales de investigación. Quien debe realizar una investigación al respecto y emitir una respuesta es la universidad”, dijo.

El 1 de mayo, Panorama presentó un informe de que Pedro Castillo y Lilia Paredes habrían plagiado un 54% del trabajo para obtener el título de magíster. Al respecto, Chero intentó justificar que el software presenta “serias complicaciones”.

“El turnitin es un software que tiene serias complicaciones con respecto a los trabajos de investigación porque se pasa el software y no se hace la exclusión”, puntualizó para RPP.

Postura ante declaraciones de Karelim López

Félix Chero también comentó sobre las recientes declaraciones que brindó la aún aspirante a colaboradora eficaz Karelim López a diferentes medios de comunicación sobre los presuntos casos de corrupción que rodean al Jefe de Estado, Pedro Castillo.

“ No entiendo por qué se busca desnaturalizar la esencia de la investigación con versiones solamente de la señora Karelim López que no han sido corroboradas. Es decir, son dichos y especulaciones de ella (...) es una testigo de oídas. Es decir, (...) no tiene en concreto una declaración que haya sido corroborada con un elemento de prueba contundente”, sentenció.

El ministro mostró su “preocupación” porque la empresaria está dando sus versiones cuando el caso está bajo investigación del Ministerio Público.

“Nos preocupa cómo se viene manejando esta investigación porque la señora Karelim López aparece en un sinnúmero de medios de comunicación dando versiones que están siendo investigadas en el Ministerio Público”, dijo en diálogo con Latina Noticias.

“De acuerdo a todas las normas procesales penales, toda investigación tiene el carácter de reservado y no se puede convertir esta investigación en una forma de hacer protagonismo trasladándola a tribunales paralelos comunicacionales. Eso no es correcto. Además, no se pueden revelar las fuentes de información que se manejan a nivel de Ministerio Público porque esa investigación es del Ministerio Público como ente autónomo”, prosiguió Félix Chero.