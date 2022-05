Muñante sobre asamblea constituyente: “Gobierno busca distraer la atención pública”

El vocero y congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, habló sobre la propuesta del Ejecutivo de convocar una asamblea constituyente. El parlamentario indicó que la finalidad de impulsar esta idea es implementar “el momento constituyente” en la mente de los peruanos.

“Lo hacen con una finalidad ideológica. Su finalidad es impulsar el momento constituyente, donde supuestamente, según ellos, se comienza a impregnar en la mente del ciudadano que la asamblea constituyente es lo que se necesita para afrontar esta crisis”, señaló.

En este mismo panorama, Muñante declaró que el único motivo de proponer esta iniciativa es “distraer la atención pública”.

“Ellos están proponiendo estos temas en un momento que no es el adecuado con el único propósito de distraer la atención pública de la pésima gestión que nos está llevando este Gobierno”, puntualizó el congresista para Canal N.

Alejandro Muñante también pronunció que los peruanos se están dando cuenta de que la gestión de Pedro Castillo “no tiene nada más que ofrecer”, por lo que no apoyan la posibilidad de establecer una asamblea constituyente.

“Esto no tiene ningún respaldo en la población. Las diversas encuestas así lo están demostrando y la población se está dando cuenta de que este Gobierno ya no tiene nada más que ofrecernos. Simplemente apela a la polarización, división y viejos fantasmas que no están dando ningún tipo de resultados”, sentenció.

“Tan solo un sector radicalizado impulsa el tema, pero no tiene el sustento necesario como para convencer a toda la opinión pública de que en estos momentos sea necesaria una nueva Constitución, cuando los peruanos están pensando en una reactivación económica”, comentó Muñante.

Encuesta CPI

El 72,6% de los peruanos encuestados considera que el Ejecutivo no debe insistir con la propuesta de convocar una asamblea constituyente para elaborar una nueva carta magna que reemplace la de 1993. Este dato lo reveló la encuestadora CPI, en exclusiva para RPP.