César Hildebrandt a Pedro Castillo: Ser sabio significaría cocinar un gabinete distinto

César Hildebrandt cuestionó la inteligencia del presidente Pedro Castillo en relación a la reciente denuncia sobre el supuesto plagio en su tesis para magíster y la confusión que tuvo el mandatario al afirmar que Rusia se encuentra en guerra con Croacia en vez de Ucrania. En ese sentido, explicó que el conocimiento se podría ver reflejado en otro tipo de decisiones, como lo sería una reestructuración del gabinete ministerial.

“Uno puede ignorar que Croacia no limita con Rusia, pero puede ser sabio (…). Ser sabio significaría reconocer sus limitaciones —que son muchísimas— y delegar, cocinar un gabinete distinto, no de sirvientes, sino un gabinete que proponga”, expresó en la última edición del podcast semanal de Hildebrandt en sus Trece.

En esa misma línea, expresó que los cambios solicitados para el gabinete de ministros giran en torno a una mejoría del equipo liderado por Aníbal Torres y la definición de un norte en aras del bienestar de la población.

“Que ayude al rumbo y no más bien que ayude a la anarquía, como es el caso del gabinete del señor Aníbal Torres, que cada día está peor”, aseveró.

En otro momento, criticó el acercamiento entre el jefe de Estado y el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, que se encuentra todavía vigente. Por ello, afirmó que el verdadero problema del Gobierno se encuentra ligado a la cercanía al exgobernador regional y no a temas culturales ni educativos.

“Ya sabemos que usted (Pedro Castillo) ignora muchísimas cosas, muchas más cosas de las que debería, pero usted puede actuar bien. El problema suyo no es cultura, no es educación —que no la tiene—, el problema suyo es esa egolatría superlativa que lo hace no ver sus limitaciones y que lo emparentó de un modo subordinado con el señor (Vladimir) Cerrón, que es el que lo adoctrina, le fija parámetros”, enfatizó.

Finalmente, el periodista recalcó que la población que antes lo apoyaba y ahora le ha dado espalda lo ha hecho por sus recientes errores, que estarían relacionados con el pensamiento del líder perulibrista.