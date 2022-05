Alejandro Salas: El presidente Pedro Castillo no tiene ningún tipo de plan B

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, descartó que en el gabinete ministerial se venga discutiendo la posibilidad de aplicar un plan B por si el Congreso de la República decide archivar el proyecto de ley de referéndum para una asamblea constituyente enviado por el Ejecutivo. Aseguré que de parte del jefe de Estado existe un respeto irrestricto a la separación de poderes.

“Yo lo digo de manera directa, como parte del Consejo de Ministros, que escucha al presidente de la República, que ahí no existe ningún tipo de plan B ni nada por el estilo. Existe un respeto irrestricto a la división de poderes. Y si el Congreso decide archivar ese proyecto de ley de preguntarles a los ciudadanos si quieren o no un cambio de constitución, se va a respetar. Y no solo lo manifiesto yo, sino lo hizo el presidente en Consejo de Ministros”, declaró

En esta línea, Alejandro Salas resaltó que existe una voluntad expresa del jefe de Estado de respetar la decisión de la Comisión de Constitución, por lo que descartó un presunto plan B, mencionado por Vladimir Cerrón: “Desde ya puedo confirmar que el presidente no tiene ningún tipo de plan B respecto al trabajo que el Congreso pueda hacer con esta ley. Lo que sí tiene (en claro) es respetar dentro del estado de derecho lo que el Congreso decida”, agregó.

El plan B de Vladimir Cerrón

El último 27 de abril, Vladimir Cerrón —en diálogo con Canal N— manifestó que, si la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Patricia Juárez, le da la espalda al proyecto, desde Perú Libre pondrán en práctica lo que denominó como el plan B. A los días, algunos de los congresistas oficialistas, como José María Balcázar, respaldaron la teoría del plan alternativo del exgobernador regional de Junín.

“Si es que el Congreso pierde la oportunidad de aprobar un proyecto de ley que promueva un debate y una polémica de la asamblea constituyente, el partido y su bancada han propuesto un plan B”, manifestó Cerrón, dejando en claro que este aviso —tomado por algunos como una amenaza— es iniciativa de la bancada y del partido, mas no del Ejecutivo.