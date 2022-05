Abogado de Pedro Castillo: Testimonios de Karelim López no son suficiente como prueba

El abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, calificó como insuficientes los testimonios de la empresaria y aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, a quien instó a presentar pruebas que sustenten sus declaraciones en las que acusa al jefe de Estado de liderar una organización criminal desde Palacio de Gobierno.

“Las declaraciones en el derecho penal no son suficiente como prueba, sino los datos adicionales y las pruebas que puedan corroborar. Ella habla de una organización criminal, pero no dice si esta organización es plana o alta, quiénes la componen o quién es el lado alto, medio y bajo”, declaró a Exitosa.

En esta línea, Eduardo Pachas hizo un llamado a que Karelim López presente una prueba que corrobore sus declaraciones. “Menciona que hay una organización criminal y, según la ley, la organización criminal busca tener dinero. Entonces, ¿dónde está ese dinero de la organización criminal liderada por el señor Pedro Castillo?, ¿acaso esta señora ha mostrado una cuenta, un dinero, un banco, a nombre del presidente? Obviamente que no. Entonces, si una organización criminal no tiene dinero ni financiamiento, desde ya es una declaración que no tiene prueba”, agregó.

Karelim culpa a Pedro Castillo ante amenazas

El último domingo 1 de mayo, Karelim López mencionó que el presidente de la República, Pedro Castillo, será responsable de cualquier incidente que suceda contra su integridad. Señaló que el jefe de Estado sería el más interesado en que deje de colaborar con la justicia.

“No le tengo miedo al presidente ni a algún mensaje. Estoy amenazada de muerte; sin embargo, estoy aquí. Lo voy a culpar directamente (a Pedro Castillo) de cualquier cosa que me pase. Él es el único interesado en que la verdad no se sepa”, declaró durante una entrevista en Panorama.