Presidente del IPD sobre entradas vip a autoridades: “Puede no gustar, pero me pareció lo correcto”

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, sí recibió entradas vip para acceder a los palcos en el partido Perú vs Paraguay el último 29 de marzo; así lo confirmó el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Rubén Trujillo, quien aseveró que dichas entradas fueron entregadas con el objetivo de que sean distribuidas a los demás parlamentarios

“ Le mandé entradas a la presidencia del Congreso (de María del Carmen Alva) porque me parecía lo correcto para no estar mandando entradas a uno u otro congresista . También mandé entradas a la Presidencia del Consejo de Ministros porque me parecía adecuado que (el primer ministro, Aníbal Torres) diga a quién le parecía correcto invitar”, declaró durante una entrevista en Exitosa este lunes.

En ese sentido, Trujillo contó que dichas entradas también fueron enviadas al ministro de la Educación, Rosendo Serna, ya que el IPD es una institución adscrita al Ministerio de Educación (Minedu). “Lo que está en discusión es que estas personas, al recibir las entradas de cortesía que entregamos, debieron darles a personas de su sector ”, añadió.

Asimismo, Rubén Trujillo resaltó que fue él quien tomó la decisión de entregar las entradas a las autoridades del Congreso y del Poder Ejecutivo pese al desprestigio de ambas instituciones por parte de la población. En ese sentido, manifestó que se dio el acceso a los palcos por un tema de “formalismos”.

“ Si, esa fue mi decisión. Puede no gustar, pero en el país existen autoridades y siendo estas entradas de cortesía, a mí me pareció lo correcto enviárselas a estas autoridades . Esto va a generar debate, si es ético o no, pero, así como cumplí con estas autoridades también cumplí con sectores ciudadanos de gente muy necesitada”, expresó el funcionario.

En otro momento, mencionó que el IPD no cuenta con entradas, ya que ellos no organizan el evento y que solo les ofrecieron entradas de cortesía que también fueron, según señaló, distribuidas a los niños de Inabif, a una delegación de Conadis, a la primera línea de la pandemia, entre otros grupos vulnerables.

Por otro lado, aseguró que la Federación Peruana de Futbol no perdió dinero dando las entradas de cortesía porque ellos “vendieron todas las entradas que el aforo le permitía vender”.