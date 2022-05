Ministro Chero: “Karelim López no puede deslizar declaraciones sin sustento ni corroboración”

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Félix Chero, se refirió a las declaraciones vertidas por la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, contra el presidente de la República, Pedro Castillo, a quien responsabilizó de “cualquier cosa que le pase”.

Al respecto, Chero mencionó que Karelim López “está haciendo una especie de ventriloquía” del exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco con afirmaciones “que no tienen ningún sustento ni corroboración”.

“ En materia penal, nadie puede deslizar una declaración o versión si no tiene un sustento o si no cuenta con los medios de corroboración . Aquel que hace eso, no solo rompe el principio de reserva de una investigación, sino que comete un delito”, manifestó el ministro durante una entrevista en canal N, el último domingo.

En ese sentido, el funcionario explicó que para que una persona sea aspirante a colaboradora eficaz “tiene que haber aceptado total, o parcialmente, la comisión de un delito” no siendo este el caso de Karelim López.

“Ella y su abogado dicen que no aceptan la comisión de un delito, entonces sería inoficioso y no tendría sentido hablar que tiene la calidad de una aspirante a colaborado eficaz. Más aún porque dice tantas cosas sin corroboración alguna ”, aseveró.

En otro momento, Félix Chero mencionó que el mandatario Pedro Castillo “no ha evadido ninguna investigación” y que, por el contrario, “ha facilitado las fuentes de información que se le ha requerido”.