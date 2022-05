Hildebrandt a Castillo: “No puede cambiar ni al viceministro de Energía y Minas, ¿y quiere cambiar la constitución?”

El periodista César Hildebrant se refirió al tema de la asamblea constituyente que viene planteando el Ejecutivo desde hace días atrás. En su podcast semanal, señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, “no tiene el derecho” a cambiar una Constitución, pues hasta al momento no ha podido nombrar a un nuevo viceministro de Energía y Minas.

“Un Gobierno en pleno desprestigio que no puede atar ni desatar, que no puede nombrar ni siquiera a un ministro de Salud, ¿se siente en la capacidad de decidir, de convocar una asamblea constituyente para cambiar la Constitución? No puede cambiar ni al viceministro de Energía y Minas, ¿y quiere cambiar la constitución? No tienes derecho de plantear eso ahora”, sentenció el periodista.

En esta misma línea, Hildebrant señaló que si Pedro Castillo hubiera cambiado su gabinete ministerial tendría la posibilidad de que la ciudadanía acepte el cambio de la carta magna.

“Si convocaras un gabinete de amplio espectro y de gran apoyo popular, en ese caso podrías intentarlo (en relación al cambio de Constitución). De todas maneras pasaría por el Congreso. Ahora es una cortina de humo, una provocación, un cuento chino. Es lo que te ha metido (Vladimir) Cerrón. El corazón del pueblo está en la carestía, en la escasez, en que la pobreza se ha disparado 14 puntos”, comentó en el podcast.

PUEDES VER: Aníbal Torres irá al Congreso para explicar PL sobre asamblea constituyente este martes 3

César Hildebrant: “Felicitaciones, señor Graham”

El periodista felicitó la postura que adoptó el titular de la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas, Óscar Graham. Como se informó, él votó en abstención sobre la iniciativa de convocar una consulta popular para saber si la población desea o no cambiar la Constitución de 1993.

“A la hora de que esto se plantea en el gabinete, todos los ministros dijeron sí señor. Él único que dijo yo me abstengo fue Óscar Graham, ministro de Economía. Bien por él, felicitaciones, señor Graham. De inmediato imaginó lo que iba pasar. En horas se disparó la bolsa, en horas subió el dólar, en horas comenzaron los indicios de inestabilidad financiera, problemas de inversión”, dijo Hildebrant.