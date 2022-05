Dueño de la casa de Sarratea ofreció a Ricardo Márquez ser jefe de la PCM

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, reveló a Cuarto Poder que el dueño de la casa del pasaje Sarratea de Breña, Alejandro Sánchez Sánchez, le ofreció ocupar el cargo de presidente del Consejo de Ministros para uno de los cuatro gabinetes que ha conformado el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. El empresario declinó del ofrecimiento.

“Él (Segundo Sánchez) fue de los que me vino a decir que el presidente quería que yo sea primer ministro y yo le dije que no (...) Me dijo: ‘Ya está toda la torta, solo falta que entres tú'. Le dije: ‘No, hermano, yo no me meto en esto’”, declaró al dominical.

A fines del 2021, Ricardo Márquez declaró que el mismo presidente Castillo nunca le hizo el ofrecimiento personalmente o a través de una comunicación telefónica: “A mí nunca me ha llamado ni dicho nada el presidente de la República sobre entrar al gabinete”, comentó a RPP en aquella ocasión, pero sin mencionar que Sánchez Sánchez sí le había ofrecido el cargo.

En marzo último, se pudo conocer que el dueño de la vivienda de Breña también utilizó su supuesta influencia en el Ejecutivo para concretar una reunión entre el presidente de la República, Pedro Castillo, y Ulises Solís Llapa, quien es gerente de Macusani Yellowcake, una empresa con fuertes intereses en la industria del litio. Tras acercar al mandatario con la empresa, le escribió a Solís Llapa para informarle que también tenía un interés personal en invertir en algunos proyectos relacionados al litio.

Caso Sarratea pone contra las cuerdas al Ejecutivo

En el marco de las investigaciones por las reuniones extraoficiales en la casa de Sarratea, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó al primer ministro, Aníbal Torres, para este miércoles 4 de mayo a fin de que brinde su testimonio en relación a las reuniones que habría sostenido el presidente Pedro Castillo en esta vivienda.

“Se le cita a usted (Aníbal Torres) a comparecer ante esta comisión investigadora en calidad de testigo para que informe sobre los hechos y circunstancias a las presuntas irregularidades objeto de investigación”, señala el documento enviado a Aníbal Torres.