Congreso: adelanto electoral y constituyente en manos de Patricia Juárez

Tres proyectos de adelanto de elecciones generales, para escoger otro presidente del Perú y otro Congreso, y cuatro iniciativas sobre una asamblea constituyente, para cambiar las reglas máximas del país, esperan la decisión de la Comisión de Constitución del Parlamento, primera etapa para que lleguen a realizarse o a desestimarse.

Para el adelanto de elecciones generales, el proyecto del congresista Pasión Dávila, de la bancada de Perú Libre, se cayó al ser retirado por el vocero de su agrupación, el legislador Waldemar Cerrón, pero se mantienen las iniciativas de las parlamentarias no agrupadas Digna Calle, de Podemos Perú, y Susel Paredes, del Partido Morado.

Un proyecto anterior de la congresista Betssy Chávez, integrante de la bancada Perú Democrático y actual ministra de Trabajo, plantea que se adelanten las elecciones generales si hay vacancia o renuncia del presidente de la República. Esta iniciativa fue presentada el 22 de marzo y sigue esperando en la Comisión de Constitución.

Demanda. El pedido de ‘que se vayan todos’ va en aumento. Foto: difusión

Asamblea

Para hacer posible una asamblea constituyente, está el proyecto que presentó el Gobierno el último jueves 25 y pasó a la Comisión de Constitución dos días después. Esta iniciativa plantea que se haga un referéndum este año, con las elecciones regionales y municipales, en que la población decida si se conforma o no una asamblea constituyente, para que elabore una nueva Constitución, máxima normativa del país.

En el Congreso, hay otros tres proyectos sobre la posibilidad de una asamblea constituyente que esperan en la misma comisión, todos de congresistas de la bancada Perú Libre: uno de Alex Flores, presentado en setiembre del año pasado; otro de Guido Bellido, de diciembre del 2021; y otro de Margot Palacios, del 18 de abril de este año.

Estas tres iniciativas plantean que la Constitución permita que una asamblea constituyente sea una modalidad para cambiar toda esta máxima normativa. No llegan a proponer un referéndum sobre una próxima conformación de esta entidad.

Prioridad. Perú Libre insistirá en lograr nueva Constitución. Foto: difusión

Aníbal Torres invitado

La Comisión de Constitución del Congreso ha citado al primer ministro, Aníbal Torres, para exponer sobre el proyecto del Ejecutivo de una asamblea constituyente este martes. El jefe del gabinete ha confirmado su asistencia, según aseguró el ministro de Justicia, Félix Chero, en entrevista con Canal N.

“Se abre un gran espacio de debate. No desmerezcamos la calidad de este proyecto porque necesitamos que se debata, que se analice en democracia, y si el Congreso considera que tiene una propuesta distinta, está en su derecho de hacerla”, expresó.

“No se va a decidir al 100%, el día martes se le escuchará al premier. [Luego] se va a invitar a especialistas, también a congresistas para que se pueda redactar un predictamen”, dice el parlamentario Víctor Cutipa, de Perú Libre, integrante de la Comisión de Constitución, a la agencia de noticias Andina.

En el Congreso, una versión asegura que la oposición buscará que los dictámenes sobre adelanto de elecciones y asamblea constituyente coincidan con las conclusiones de la Comisión de Fiscalización y de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre casos que desarrollan contra el jefe del Estado.

Dávila: “No sé si renunciar o qué hacer”

El congresista Pasión Dávila, de Perú Libre, evalúa renunciar a su bancada luego de que su vocero, Waldemar Cerrón, retiró el proyecto que presentó sobre adelanto de elecciones, y otros perulibristas le retiraron sus firmas.

“En estos días veo cómo definir. No queda otra que presentarlo (el proyecto) con otra bancada. Habrá que renunciar o, no sé, ver la forma. No sé qué hacer, hay que evaluarlo. En estos días tomaremos una decisión”, dijo a La República.

Reacciones

Digna Calle, congresista (Podemos)

“Ratifico mi posición de no retirar mi proyecto. La única solución es que nos vayamos todos y empecemos de nuevo. La incapacidad del Gobierno y su permanente enfrentamiento con el Legislativo nos lleva a ese punto”.

Susel Paredes, congresista (P. Morado)

“Primero debe haber un dictamen de la Comisión de Constitución. Allí vamos a saber quién es quién, porque algunos dicen ‘si nos vamos todos, nos vamos’, pero resulta que quieren que solo se vaya el presidente y no todos”.

Víctor Cutipa, congresista (Perú Libre)

“El día martes se le escuchará al premier [sobre el proyecto para una asamblea constituyente]. [Luego] se va a invitar a especialistas, también a congresistas para que se pueda redactar un predictamen”.