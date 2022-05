Congresista María Agüero: “Por mí, personalmente, que no me den ningún sueldo”

El último domingo, los congresistas del partido Perú Libre, María Agüero Gutiérrez y Jaime Quito Sarmiento, pasaron incómodos momentos al querer participar en las actividades organizadas por la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) en el Día del Trabajador .

Jaime Quito fue retirado cuando pretendía unirse a la movilización de los trabajadores, mientras que María Agüero fue echada del local de la FDTA por los agremiados, quienes lanzaron las siguientes arengas: “Fuera, que se vaya la congresista, no le alcanza la plata, traicionera”.

Tras el incidente, la congresista María Agüero fue entrevistada por algunos medios locales y dijo comprender la reacción de los trabajadores. “ La expresión de la gente yo la entiendo porque no pretendo que todos me conozcan , no puedo controlar el pensamiento de todas las personas”, dijo a radio Contacto Sur.

Y es que, según el secretario de Construcción Civil de Arequipa, Lugue Espinoza, lo que enfureció a los trabajadores es que, meses atrás, la parlamentaria dijo que el sueldo que percibía como congresista de la República no le alcanzaba.

Al respecto, María Agüero señaló que tiene claro que al sector público se va a servir y no a ganar dinero. Agregó que en su vida jamás ha vivido del Estado y que, si ha llegado al Congreso, ahora tiene la misma filosofía. “Por mí, personalmente, que no me den ningún sueldo”, declaró.

Enseguida, aseveró que su vida está garantizada en el sector privado. “No gasto ni un sol de lo que el Estado me está pagando”, agregó.

Con la voz entrecortada, expresó que tiene un proyecto para crear una escuela de gestión pública, la cual financiaría con lo que está ahorrando de su sueldo en el Congreso.