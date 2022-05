Arequipa: trabajadores de la FDTA expulsan a congresistas Jaime Quito y María Agüero

Los congresistas de la región Arequipa, Jaime Quito Sarmiento y María Agüero Gutiérrez, fueron retirados ayer de las actividades que realizaron los agremiados a la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA). A Quito no se le permitió ser parte de la marcha que los trabajadores hicieron por la Plaza de Armas. Fredy Márquez, secretario de Educación y Cultura de la FDTA refirió que el legislador de Perú Libre representaba una facción que divide al gremio sindical.

Todo ello ocurrió cuando los servidores pasaban por el Portal de Flores de la plaza de la ciudad .

Tras la marcha, los dirigentes de la FDTA fueron hasta su local de la calle Santa Catalina, donde iban a realizar una ceremonia por el día del Trabajador. Allí se presentó la legisladora María Agüero. Ello causó malestar en los asistentes, quienes a gritos y con el uso de un megáfono, le pidieron salir . Indicaron que traicionó al gremio.

A la legisladora no le quedó otra que pararse e irse en medio de gritos. Según el dirigente del Sutep, Hamer Villena, quien estuvo sentado junto a Agüero, se le pidió retirarse porque los trabajadores le pidieron se disculpe por indicar que el sueldo no le alcanzaba y la legisladora evitó responder. “Se le pidió sentar posición sobre el tema del sueldo, la realización de una asamblea constituyente y sobre que se vayan todos (congresistas y presidente Pedro Castillo), pero no dijo nada, por lo que se tuvo que retirar”, explicó el dirigente.

Lugue Espinoza, secretario de Construcción Civil, también cuestionó que la legisladora no se haya disculpado por decir que el sueldo de 15 mil 600 soles no le alcanzaba. Indicó que ello es un insulto, porque muchos ganan con las justas un sueldo mínimo. Le pidió recapacitar y que reflexione que llegó al cargo gracias al pueblo que la apoyó.

Defensa a medias

Tras ser retirada del local de la FDTA, Agüero trató de esbozar sin éxito una excusa respecto a porque dijo en dos ocasiones que no le alcanzaba el sueldo de legisladora . Primero dijo que antes de ocupar su escaño estuvo en Lima varios días defendiendo la elección de Pedro Castillo, ya que no se daban los resultados finales de las elecciones en segunda vuelta.

Luego afirmó que no llegó al cargo para vivir del sueldo, que ella trabajó en el sector privado y que no gastó ni un sol de lo que ha recibido en todos estos meses que está en el Congreso. Sostuvo que este dinero lo usará para impulsar un proyecto político para crear escuelas de gestión pública, donde los jóvenes se capaciten. Finalmente, manifestó que nunca pidió nada y que prefiere que le tiren piedras.

Este diario intento comunicarse con el congresista Jaime Quito, para conocer su postura, empero no hubo respuesta.

Piden cierre del Congreso

Ayer los trabajadores agremiados en la FDTA realizaron una marcha por celebrarse el día del Trabajador. A su paso, por las calles del cercado de Arequipa pidieron el cierre del Congreso. El secretario de la FDTA, José Luis Chapa, lamentó que el presidente Pedro Castillo no haya cerrado el Congreso y haya convocado la asamblea constituyente. También pidió que cumpla sus promesas como la eliminación del CAS (Contrato Administrativo de Servicios) y de las empresas tercerizadoras.

Piden a Castillo cumplir promesas

En la marcha que realizaron por el día del trabajo, docentes del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación (Sutep), pidieron al presidente Pedro Castillo, cumplir sus compromisos pendientes con el sector educación. “Pedimos el cumpliendo de la asignación del 6 % del PBI (Producto Bruto Interno) , para la educación, el aumento y nivelación de salarios y nombramiento de docentes contratados” refirió el dirigente Wilbert Loayza.

Asimismo el sindicalista dijo que Castillo es uno de los responsables de dividir al magisterio. “Los nuevos sindicatos que han salido, le hacen un juego al Gobierno, el propio presidente Pedro Castillo formalizó su sindicato Fenate Perú que es un gremio pro patronal” agregó.

El dirigente también se mostró a favor del cambio de Constitución, ya sea con el gobierno de turno u otro.